Viviana Ayilef presenta Choz Rayen, su último libro, en Neuquén y Roca

“Crecí en la ciudad. Eran los años ochenta. Fui a la escuela Domingo Faustino Sarmiento, al que celebraba cantando mi ‘honra sin par’ de pequeña. En su puerta principal, sobre la calle Julio Roca, había un busto. Hosco, serio, con el ceño fruncido. En aquel momento, todavía podía verlo sin escuchar dentro mío esa voz hostil que alguna vez afirmó: ‘los indios no piensan’. Y si lo hubiera escuchado me resultaría ajeno ya que la palabra “indio” aún no (re)sonaba en mi sensibilidad. El tiempo se ocuparía de aleccionarme sobre qué significa ser ‘alteridad’ en Argentina”.



Así comienza “Kvla”, uno de los textos incluidos en Choz Rayen, el último libro de Viviana Ayilef editado por Ediciones Las Guachas, la indispensable editorial de San Martín de los Andes.



Viviana Ayilef es, por supuesto, aquella niña que en los años ochenta iba a la escuela Domingo Faustino Sarmiento. Y la ciudad en la que nació es Trelew, donde aún vive y desde donde viajó para estar hoy en Neuquén y mañana en Roca para presentar justamente Choz Rayen.

Choz Rayen, incluido en la colección Derivas Poéticas de Ediciones Las Guachas.



Este sábado, a las 19, en la Sala Alicia Fernández Rego (Vuelta de Obligado 25, Neuquén) Ayilef presentará su flamante libro junto a Clara Keny, con quien la autora mantendrá una conversación literaria. Y mañana domingo, a las 19, en el Centro Cultural de las Artes y las Personas (9 de Julio 1043, Roca) Ayilef presentará Choz Rayen junto a Ailín Ñancucheo, quien hará lo propio con su libro VI Ejaliwen Mew/Cantos del Alba. Y junto a ellas música y ayekan con José Uircaleo y Gerónimo Gil. Ambas presentaciones son con entrada libre y gratuita.



Chubutense de Trelew, su familia paterna pertenece al antiguo territorio de Aldea Epulef. Su familia materna, en cambio, proviene de Italia. La literatura la acompaña desde muy pequeña y ahora trabaja con ella desde la docencia y la investigación. Es Magister, Licenciada y Profesora en Letras (UNP). Ha publicado los libros de poesía: Agua de Otoño/ Kelleñü (2011), Cautivos (2013), Meulen (Lo que puede un cuerpo) (2017), Mailen (2020),Ayün/ Memorias del Agua (2023) y Choz Rayen (2024).

Este viernes, desde San Antonio Oeste, donde paró para almorzar, Ayilef , habló con Diario RÍO NEGRO sobre este nuevo libro que la traerá al Alto Valle este fin de semana.

“No es ideológica la discusión que tenemos que dar, ni tampoco política, es una discusión de orden espiritual”. Viviana Ayilef, escritora y docente.



“El libro reúne escritos que estaban dispersos, inéditos y algunos de ellos no formaban parte de ningún tipo de cuerpo impreso”, cuenta la autora acerca del libro . “También tengo ensayos acerca de la poesía mapuche contemporánea, que no los había publicado más que de manera aislada en algún que otro evento, entonces acá también están reunidos. Y luego hay poemas que son inéditos, que son propiamente de Choz Rayen, que es este nuevo libro de poesía, junto a algunos textos que pertenecieron a algunos de mis cinco libros anteriores de poesía. Y es como una pequeña selección temática de aquellos textos que todavía me hicieran sentido, de los libros anteriores, y que estuviesen directamente relacionados con el pueblo mapuche”.



Choz Rayen combina la prosa y el género poético para hablar acerca de la identidad mapuche de un modo original y amoroso, acaso esta características se una de las formas de la originalidad. “El pueblo mapuche en Argentina ha atravesado distintas experiencias de despojo que vaya que no ha sido únicamente territorial, sino que el atentado ha ido de manera central a eso que tiene su fundamento epistémico, digamos, en la territorialidad y que es la espiritualidad, ¿no? Entonces, fui dándome cuenta de cómo distintas personas a lo largo de estos últimos años iban como a través de la poesía, de lo que logra la poesía, no mi poesía, sino la poesía que un montón de gente está escribiendo en este momento aquí en el pueblo mapuche, a querer dar su testimonio”.



¿Por qué poemas entre prosas? Porque para Ayilef, “un poema es un texto que detonaba la memoria y así funciona la memoria, por operaciones repentinas, y yo sé que la poesía lo logra. Entonces, cuando fui dándome cuenta de que también los otros géneros generaban, lógicamente, este tipo de trabajo con la memoria, fui pensando en cómo ofrecer un libro que pueda ayudarnos a pensarnos como un pueblo vivo, quise reunir todo lo que podía para empezar a pensarnos más amorosamente como pueblos vivos en el tiempo del presente”,