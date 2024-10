Qué dice el último parte médico de Jorge Lanata: «Cierre definitivo de la pared abdominal»

El periodista Jorge Lanata lleva cuatro meses de internación y tres cirugías intestinales en el Hospital Italiano: el parte último informe sobre su salud explicó que los médicos lograron finalizar el procedimiento quirúrgico.

El último parte médico de Jorge Lanata

El comunicado aseguró que la intervención de ayer a Jorge Lanata tuvo el objetivo de “continuar su tratamiento del cuadro de isquemia intestinal, previamente diagnosticado”, según explicaron desde la Unidad de Terapia Intensiva donde se encuentra el periodista.

“La cirugía se realizó en un contexto de completa estabilidad hemodinámica”, afirmaron los médicos y agregaron que, “dadas las condiciones óptimas del intestino remanente y su evolución favorable durante el procedimiento, se llevó a cabo la reconstrucción del tránsito intestinal, sin complicaciones intraoperatorias”.

El pronóstico alentador por parte del nosocomio hizo hincapié en que “se realizó el cierre definitivo de la pared abdominal” y aseguraron que el comunicador se recupera favorablemente después de la cirugía. “Se encuentra estable, sin requerimiento de drogas vasoactivas y con la función renal estable”, detallaron.

El escrito adelantó que Lanata continuará en Terapia Intensiva “donde estará bajo monitoreo y control estricto en los próximos días, los cuales serán claves para su evolución”.

Elba Marcovecchio y la salud de Jorge Lanata

«Jorge pasó la noche bien, que eso es muy importante porque el post (operatorio) es lo que a todos nos da un poco de temor», dijo Elba Marcovecchio, pareja de Jorge Lanata, al hablar este jueves de la salud de su esposo.

En ese contexto, la abogada aseguró no haber discutido en el hospital con Lola y Bárbara, hijas de su marido: «No me crucé nada con las chicas, no me crucé con nadie en ningún momento». Segundos después le consultaron cómo se encontraba ella. «Estoy angustiada porque es mi compañero. Es una terapia intensiva, es imposible no tener miedo«, manifestó Elba. «Mi miedo es que es el hombre que amo y el que elegí para pasar mi vida», agregó.

