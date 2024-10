¿Qué dijeron L-Gante y Wanda Nara sobre su foto a los besos?

Wanda Nara y L-Gante fueron tendencia al filtrarse una imagen de ambos besándose frente a la Basílica de Luján. La foto fue difundida por la cuenta de X de Ejército de LAM y causó un gran revuelo en las redes sociales.

El descargo de L-Gante

«Se picó. Wanda y L-Gante #LAM», informaba la cuenta de X a cargo de Pepe Ochoa en lo que parecía ser una imagen tomada durante la última peregrinación a Luján.

Sin embargo, el cantante de RKT utilizó sus redes sociales para desmentir a LAM y explicar que la foto difundida no es reciente: “Gente esta foto es vieja. Yo ayer no fui a la peregrinación”.

El enojo de Wanda Nara tras la filtración de su foto con L-Gante a los besos

La conductora de Bake Off Famosos tomó la decisión de no brindar más notas a móviles, tras considerarlos “violentos”. De esta forma, la mediática intento alejarse de los programas de espectáculos, pero no fue suficiente para que ellos dejen de hablar de ella.

En medio de su pública separación con el futbolista Mauro Icardi, ayer por la noche, LAM se encargó de mostrar la foto de Wanda y L-Gante a los besos y rápidamente, se volvió viral.

Ante esto, Wanda se mostró furiosa en sus historias de Instagram, posteando una contundente frase dedicada a los medios: “La lealtad se paga con lealtad, la traición con distancia”.

Sin embargo, a los minutos se arrepintió y eliminó la story