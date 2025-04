El ingreso de Uber no tiene el consenso de los taxistas de Neuquén

Alrededor de 8 representaciones de taxistas en Neuquén con opiniones disímiles estuvieron en la comisión de Legislación hoy, que no produjo despacho sobre el ingreso del transporte por aplicaciones en la ciudad. Con variantes, licenciatarios y choferes no están de acuerdo con el ingreso de las plataformas comerciales. Los de mayor apertura, piden que los permisionarios de las aplicaciones tengan unidades nuevas y las mismas exigencias que el servicio de taxis y remisses.

Mientras Fuerza Libertaria planteó continuar con la vía legislativa para lograr un pronto despacho, desde el MPN se apuesta a implementar primero la aplicación municipal antes de autorizar a Uber, Cabify o Didi y así bajar los niveles de rechazo de choferes y licenciatarios para la coexistencia de las apps con el de taxis y remises.

«Plantearon sus preocupaciones y nosotros escuchamos» dijo José Luis Artaza (Fuerza Libertaria) autor de uno de los dos proyectos que buscan unificar para lograr una autorización en los próximos meses. Agregó que «vamos a seguir con nuestro proyecto. El despacho saldrá el próximo lunes con pase a Hacienda y Legislación. Unificaremos criterios con el PRO y luego se llevará a la sesión», planteó el concejal.

Agregó que «Uber tiene que existir en Neuquén; los mismos taxistas usan sus aplicaciones, así es que no se le impide el trabajo a nadie. Vamos a avanzar con el proyecto, independientemente de la postura de los taxistas«; insistió.

El presidente de la comisión de Servicios Públicos y de la bancada del MPN, Atilio Sguazzini, destacó que «todos los que vinieron, estaban de acuerdo con la puesta en marcha de la plataforma municipal«. Sobre las plataformas comerciales, describió que algunos hablan de competencia desleal, otros acordaban alguna regulación y muchos exigían que las exigencias del servicio deberían equipararse a la de los taxis y remisses.

Según Sguazzini, choferes, licenciatarios, usuarios de paradas y de bases, además del servicio diferencial de remisse acercarían por escrito sus planteos y luego se analizará el pase a otras comisiones, para avanzar. Coincidió en que habría acuerdo en priorizar el lanzamiento de la app municipal para la contratación de viajes en la ciudad antes de abrir la puerta a las plataformas privadas.

En su opinión, no están dadas las condiciones aún para sacar un despacho y girar a las otras comisiones la autorización de las plataformas comerciales.

«Hay plataformas que permiten coches hasta con 20 años de antigüedad, la objeción de algunos es que como mínimo sean autos que no excedan 5 años de antigüedad o los 7 que se piden para remisse; y lo otro es la regulación: con licencia, carné de conducir profesional y la fiscalización», describió.

Consultado sobre la app municipal para despachar viajes, Sguazzini dio que estaba en etapa experimental con algunos taxis. «La puesta técnica se está perfeccionando, se habló de que esta plataforma también comprenda a los remisseros», detalló.

«Para que no haya confusión», la postura sería poner en vigencia la app municipal -sostuvo el funcionario- que permite contratar viajes desde el celular, con vista en el mapa de las unidades que están cerca del pasaje (como Uber) y que abarca a todos los taxis de la ciudad y con posterioridad, abrir el juego a las aplicaciones conocidas que están funcionando de modo irregular.

Sguazzini insistió en que no están dados los acuerdos para sacar un despacho y remitirlo a Hacienda y Legislación, donde se establecerán los tributos y se establezca el sistema de multas.

«Uber es un servicio independiente de taxi privado que existe como en otras partes del mundo: en la reunión hubo gente de acuerdo con la app municipal, también se habló de eliminar paradas y otros que deben continuar. Tarde o temprano, Uber tiene que llegar a Neuquén, quien quiera formar parte lo hará y vamos a sacar la norma; esperamos el apoyo mayoritario y sancionar el proyecto que tenemos». Insistió Artaza.