A horas del estreno de la nueva temporada de Gran Hermano, se supo qué panelista no fue convocada para participar de la edición de este año por la pantalla de Telefe.

Si bien ya se encuentran ultimando detalles para el gran debut de este lunes, en las redes se generó un poco de revuelo cuando dieron a conocer a los analistas que acompañarán a Santiago del Moro.

Qué panelista bajó Telefe y no estará en esta edición de Gran Hermano

Laura Ubfal, Ceferino Reato, Sol Pérez, Gastón Trezeguet, Eliana Guercio, Pilar Smith, Lisandro Navarro, Rosina Beltrán, Julieta Poggio fueron los elegidos para participar de esta edición. Lo que llamó la atención fue la salida de Marisa Brel, que se mostró decepcionada por no haber sido convocada por la producción.

“Estoy triste porque no me llamaron para Gran Hermano, pero saben que yo lo hago por diversión. Gracias a Dios no necesito eso para vivir. Pero que te dejen sin trabajo…”, dijo.

Sin embargo, también se mostró agradecida: “No tenía contrato. Ellos tienen derecho a llamar a quién quieran. Amo a Telefe, es el canal donde nací y siempre estaré agradecida”.