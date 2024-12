El nuevo trabajo de Martín Ku: montó un emprendimiento por si se le termina la fama de Gran Hermano

A horas de que comience la nueva edición de Gran Hermano, las noticias de ex participantes dan que hablar, porque se puede apreciar el proceso que tuvieron luego de salir de la casa más famosa del país. En este sentido, el viedmense Martín Ku, quien logró instalarse en los medios, ya que es parte de programas de streaming y distintos eventos de Telefe, no se conformó con eso y expuso que no es lo único con lo que se gana la vida.

Si bien se intenta instalar que una vez que se ingresa a la casa de Gran Hermano llueven las propuestas laborales, lo cierto es que no todos corren con la misma suerte. Es por eso que Martín Ku no quiso dejar nada librado al azar y decidió comenzar a armar su colchón económico en caso de que las luces de la fama se apaguen.

El nuevo emprendimiento que montó Martín Ku, el chino ex Gran Hermano

En este contexto, mediante sus redes sociales, el Chino decidió comunicar que lanzó su nuevo emprendimiento. Sucede que, para no tener todos los huevos en una misma canasta, se lanzó como emprendedor y dejó entrever cuáles son los productos que vende.

Fue hace algunas semanas que Martín Ku estrenó la web de su emprendimiento: “Después de mucho esfuerzo, ¡hoy lanzo mi propia tienda online de productos para el hogar! Para celebrarlo, les quiero regalar un 15% de descuento extra. Tienen envío gratis a todo el país y tres cuotas sin interés”.

Que vende por internet el ex Gran Hermano, Martín Ku

El chino expuso una foto suya en donde se pueden ver algunos de los elementos que comercializa, como aspiradoras, hidrolavadoras, sandwicheras, freidoras de aire, cafeteras y muchos otros artículos, que en su mayoría son pequeños electrodomésticos.

Además, como si todo esto no fuera suficiente, Martín Ku expuso que se toma esta nueva labor con mucha diversión. Sucede que en la página de su emprendimiento se anima a ser parte de las publicidades, por lo que muchas veces se pueden apreciar videos divertidos de él junto a sus empleados.

Más allá de estar enfocado en su carrera dentro de los medios como streamer y conductor, también busca tener otro tipo de sustento que le permita crecer económicamente y mantenerse incluso por si en algún momento los teléfonos dejan de sonar para convocarlo.