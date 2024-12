Quién es Celeste Roth, la productora de TV que chocó a Gianinna Maradona estando alcoholizada

Gianinna Maradona protagonizó un accidente automovilístico a la 1 de la mañana en la zona de Tigre, mientras conducía su Mercedes Benz Fox 300. Una productora de televisión conocida por haber formado parte de ShowMatch durante muchos años fue quién la chocó.

Celeste Roth es conocida por trabajar en LaFlia y en el Bailando 2023

Trabaja en la productora LaFlia, de Marcelo Tinelli y formó parte del equipo del Bailando 2023.

En 2017 saltó a la fama por su romance con una de las bailarinas del programa de Marcelo Tinelli, Chiara Mea, con quien hizo una producción de fotos para la revista Pronto y contó que ella dio el primer paso.

En su momento, la bailarina contó: “Me propuso hacer un casting para su espectáculo en Villa Carlos Paz. Fui, quedé y trabajando allá pegamos buena onda, no nos despegamos ni un segundo. Al principio no teníamos otras intenciones. Un día estábamos volviendo del boliche y me dio un beso. Obviamente que lo correspondí porque me moría de ganas de estar con ella”.

También tuvo un fugaz romance con la actriz Andrea Rincón. “Sos mi persona, mi todo, mi amor. ¡Gracias por curarme y acompañarme! Te amo”, le escribió en un sentido posteo de Instagram.

Celeste continuó su trabajo en La Flia, pero también se dedicó a organizar eventos en boliches y optó por no mostrar tanto su vida privada. En su cuenta de Instagram tiene más de 28 mil seguidores y suele compartir sus trabajos.

Cómo fue el accidente

Gianinna Maradona estuvo involucrada en un accidente de tránsito en la zona de Tigre, en el cruce de Acceso Tigre y Liniers, mientras conducía su Mercedes Benz Fox 300 color negro.

El hecho ocurrió alrededor de la 1 de la madrugada, cuando la hija del astro del futbol, Diego Maradona, fue embestida por un Citroën C3 conducido por la productora de ShowMatch, Celeste Roth. Ninguna de las dos fue herida tras el choque y rápidamente fueron asistidas por un patrullero de la Departamental Tigre de la Policía Bonaerense.

Con la presencia de la policía en el lugar se le solicitó a Roth a someterse a un test de alcoholemia que determinó que tenía 1,96 gramos de alcohol en sangre. También se le pidió el test a Giannina y dio negativo.

Ante los resultados del test, la productora se mostró agresiva con los efectivos policiales y debió ser trasladada a la Comisaría 1° de Tigre. Si bien no fue detenida, se le formó una causa por el delito de resistencia a la autoridad.

Según lo que se ve en el video al que pudo acceder Noticias Argentinas, Celeste Roth se mostró visiblemente alcoholizada, empujó a una policía y acusó a Giannina de “romperle todo el auto”.