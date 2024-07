Quién es Emmanuel Vich, uno de los candidatos a coronarse ganador de Gran Hermano 2024

Este domingo 7 de julio será la tan esperada final de Gran Hermano 2024 y el programa ya tiene a sus 3 finalistas. Se trata de Emmanuel Vich, Bautista Mascia y Nicolás Grosman, quienes compiten para llevarse una casa y más de 70 millones de pesos.

Si bien Gran Hermano 2024 llega a su fin, el conductor Santiago Del Moro anunció esta semana que la producción ya se prepara para una la próxima edición que comenzará el año que viene y el casting ya esta abierto para elegir a los futuros «hermanitos».

Quién es Emmanuel Vich, uno de los tres finalistas de Gran Hermano

Emmanuel Vich tiene 32 años, es oriundo de Córdoba y es estilista, profesión que le ganó un importante lugar en Gran Hermano, convirtiendose en el peluquero de la casa.

“Me parece lindo todo el mundo” aseguró el participante que busca coronarse en Gran Hermano. “Soy colorista pero lo que más me gusta hacer es cantar y bailar pop, yo soy pop puro» afirmó Emma en su presentación, el día que ingresó al reality.

«Voy de frente y no tolero la mentira. Creo que voy a ganar Gran Hermano, me tengo fe» cerró su presentación antes de ingresar a la casa más famosa del país, el pasado 11 de diciembre.

Una vez adentro de la casa y conviviendo con su, por entonces, 21 «hermanitos» contó su impactante historia de vida. «Me echaron a los 12 años de mi casa por ser gay, tengo 4 hermanas lesbianas también y viví en la calle. Hoy solo tengo relación con mis hermanas, me encantaría tener relación con mis padres» aseguró.

El jugador esta casado hace 11 años con Nicolás Suárez, quien es militar de la Fuerza Aérea Argentina. “Con Nico nos amamos a primera vista, a los dos meses me fui con él” contó Emma sobre su relación con su marido, durante su casting para ingresar al certamen.

Luego de ser echado de su casa cuando era tan solo un adolescente, Emmanuel conoció a «La Gata Noelia» una vedette que se transformó en una madre para él. “Yo lo conocí cuando Emma estaba en la calle. Me pidió, por favor, que le diera una mano. Ahí lo invité a mi casa» aseguró Noelia.

«Tiempo después me di cuenta de que él era un maestro con las tijeras, con la aguja, sabía coser, hacía de todo. No solo fue mi estilista y me dejaba hermosa, era mi fan y, luego, se convirtió en un hijo para mí” aseguró la cordobesa.

Sobre el abandono de su familia, Vich aseguró que le gustaría superar la dura situación que vivió con su madre. “Yo re quería estar con ellos, con mi vieja, más que todo. Yo quiero un beso, abrazo y que me diga ‘hijo, está todo bien’. Que me diga perdón, ‘perdón porque sufriste todas esas cosas’. Me encantaría” dijo Emma dentro de la casa.

“Pasé una infancia que las cosas lindas que me acuerdo así de pequeño, de 3 o 4 años, era que mi mamá me ponía Xuxa. Ya en esa edad era así como soy. Después empezaron los conflictos. Teníamos todos los problemas económicos habidos y por haber, no teníamos un peso. Comíamos lo que nos daba mi abuela» aseguró el cordobes.

El participante se destacó en esta edición de Gran Hermano por darle memes virales al público, pero también por no permanecer en ninguno de los grupos que se formaron dentro de la casa. El jugador tuvo un vínculo tormentoso con Juliana «Furia» Scaglione, sin lugar a dudas la participante que más pasiones despertó en esta edición.

Los «hermanitos» pasaron de ser amigos a enemigos durante varias ocasiones en los 7 meses que estuvieron encerrados en la casa. Cuando Juliana fue eliminada, se encontraban peleados. Sin embargo, la exparticipante le confesó a Santiago Del Moro que le gustaría que gane Emmanuel.

“Me encantaría que gane él que lo merece. Emma. Lo que realmente quiere es una casa, si se lo tiene que merecer, me gustaría que lo gane Emmanuel. Me gustaría que levantara la bandera gay” confesó Scaglione.