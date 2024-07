Termina Gran Hermano: El último brindis con Bautista, Nicolás y Emmanuel

Esta noche de domingo, luego de 7 meses en vivo, finaliza Gran Hermano. Bautista Mascia, Nicolás Grosman y Emmanuel Vich son los tres finalistas que compiten para ganar el exitoso reality de Telefe.

Último brindis y el mensaje de los finalistas para su público 🥂



Los tres «hermanitos» compiten por el voto de la gente para ganar 70 millones de pesos y una casa. Minutos antes de enterarse quien es el gran ganador, Santiago Del Moro propuso un brindis y los finalistas se emocionaron.

El últimos brindis antes de revelar al ganador: La palabra de Bauti, Emma y Nicolás

Santiago Del Moro, conductor de Gran Hermano, se comunicó con Emmanuel, Bautista y Nicolás para proponer un brindis y aconsejar a los finalistas.

«El juego termina y empieza la vida. Esa energía que tienen utilícenla para ustedes, para darlo todo, el camino ya se les abrió, ahora esta en ustedes mantener la puerta abierta» comenzó diciendo el conductor.

«Siempre les digo que esta carrera no se hace desde un boliche, se hace trabajando. Están buenísimas las fiestas, pero la profesión es otra, es el laburar, el caerse y volver a levantarse. A mi llegar a Telefe me tomo 20 años, no gasten energía mirando para el costado, el momento es ahora» concluyó su consejo para los participantes.

Luego fue el turno de Nicolás de brindar. «Quiero agradecerle a todos. Es un montón, estamos acá hace mucho tiempo, estar acá es fuerte, estamos por todo el cariño y el apoyo de ustedes. Le agradezco de corazón a todos. Esto termina pero empieza otra cosa, con la frente en alto» dijo Grosman, visiblemente emocionado.

Bautista también quiso dar sus últimas palabras antes de irse de la casa más famosa del país «Quiero agradecerle a toda la gente que bancó afuera, no saben lo agradecidos que estamos todos con la banca,» comenzó diciendo el oriundo de Uruguay.

«Estar acá no es fácil, no es una competencia fácil, venimos remándola hace mucho tiempo. Gracias a la gente, no sé como pero se los voy a devolver de alguna manera. Pase lo que pase me voy a ir con la frente en alto de acá, mientras yo salga de esta casa y mi vieja este orgullosa de mi salgo contento» expresó Bauti.

«Agradecerle a la gente, al programa también… me pongo nervioso» comenzó su brindis Emmanuel Vich. «Estoy contento y feliz, gracias por escuchar, escucharon mis luchas y me quieren por quien soy. Gracias iconics, gracias furiosos, gracias por la banca ¡Iconic bitch, esto es por ustedes!» exclamó el córdobes.