Quien es Keila Sosa, la primera participante en ingresar a Gran Hermano 2025

Ya comenzó Gran Hermano 2025 y Keila Sosa es la primera participante en ingresar a la casa más famosa del país. La joven es de Tigre, se describe como cholula y asegura que quiere ser famosa desde que tenía 3 años. En su cuenta de Instagram la joven muestra una vida cargada de lujos. Conoce más de ella.

Conocé a Keila, la participante cholula de Gran Hermano

«Tengo un problemita, primero hablo y despues pienso», dijo Keila Sosa, la primera participante de Gran Hermano 2025. La nueva jugadora se describió a sí misma como impulsiva, cholula y dramática. Además, aseguró que odia a la gente que se hace la víctima. «Si no te gusta algo de tu vida cambialo pero no te la agarres con los demás», expresó.

Keila se posicionó desde un inicio como una figura polarizante: «La gente me ama o me odia». También comentó que «se hizo las lolas» y que su papá es mujeriego. La joven es de Tigre, Buenos Aires, tiene 28 años y en su cuenta de Instagram muestra que vive una vida de lujos con un particular gusto por la moda. En sus fotos se la ve posando en las puertas de marcas de alta moda como Gucci, Dior y Louis Vuitton.

En su instagram muestra que disfruta mucho de viajar y todo los lugares que conoció, desde destinos nacionales hasta los más exóticos: Bariloche, Miami, Punta Cana, Santiago de Chile, Puerto Iguazú, y varios destinos en Brasil. Si bien aún no se sabe si estudia o trabaja, parece ser que Sosa tiene una carrera de influencer, ya que tiene más de 11.000 seguidores en Instagram y varios vídeos virales en Tiktok.