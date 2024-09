Roberto García Moritán desmintió los rumores de separación de Pampita y criticó a los medios: «Sean respetuosos»

Este jueves, Roberto García Moritán publicó un contundente posteo en sus redes sociales en el que dio detalles de la supuesta crisis con su esposa y Carolina Pampita Ardohain. «Sean respetuosos con sus opiniones», expresó el empresario en relación a las versiones que se dieron a conocer en los medios en los últimos días.

“No existe la infidelidad ni hay terceros en discordia”, comenzó el posteo de García Moritán. “Hace 5 años que estamos juntos, sí, con mejores y peores momentos como todas las parejas, pero NO estamos separados. Seguimos priorizando el amor que nos tenemos y a nuestra maravillosa familia. Sean respetuosos con sus opiniones por favor”, concluyó el mensaje.

Los rumores de ruptura de la pareja surgieron luego de que Ángel de Brito, confirmó la separación en LAM (América), ciclo en el que también revelaron los motivos que habrían llevado a este desenlace.

“Me cuentan que Moritán suspendió toda su agenda ministerial en la última semana”, arrancó el conductor. En ese sentido, Yanina Latorre tomó la palabra y leyó los mensajes que le envió un contacto del círculo íntimo de la conductora: “Alguien de su entorno cercano me confirma que está separada”.

Con una hija en común, Ana, Pampita y Roberto se mantuvieron unidos desde el día en que se conocieron, en agosto de 2019, por una amiga en común. A solo tres meses de iniciar su noviazgo contrajeron matrimonio, en noviembre de ese mismo año, y formaron una familia ensamblada, junto a los tres hijos que la conductora tuvo con Benjamín Vicuña, Bautista, Benicio y Beltrán.

El miércoles a la noche, tras los fuertes rumores de ruptura de la pareja, la que salió a hablar fue una de las mejores amigas de la modelo, Angie Balbiani. “Siempre se habla mucho de Carolina. Escuché de los rumores, y que él respondió que no era cierto”, dijo Ángeles ante la consulta del cronista del programa que conduce Ángel de Brito.

“Me encantaría decirte que tengo la posta. No la tengo, no la sé. Todo lo que te diga van a decir que es mentira. Pero no lo sé, no hablé con ella al respecto. Mañana la veo. Y si me hacés mañana esta nota, también te voy a decir que no te voy a contestar porque es mi amiga”, expresó.

“Garpa que no estén bien, la realidad es esa. Es más divertido ir por ese costado… La realidad es que no tengo consciencia del tema y tampoco te ayudaría mucho, porque si lo supiera”, agregó.

Los rumores de infidelidad entre Pampita y Roberto García Moritán

Entre las versiones de separación de Pampita y Roberto García Moritán, surgió la idea de una posible infidelidad de parte del político.

Según contó Yanina Latorre en LAM: “Ella se está por ir de viaje ahora en octubre y noviembre a Tailandia y a México. Se cansó, se hartó”.

A su vez, en el ciclo de América TV sumaron información sobre las versiones de que existiría una tercera en discordia proveniente del espectro político. Recordemos que Moritán es Ministro de Desarrollo Económico porteño.

“Él está muy en su rol político, no genera ni un peso y esa familia tiene que mantenerse y vivir de algo. Ella reconoce a sus íntimos que se casó muy rápido. Se casó y se enamoró porque le pareció un dulce, y después se fue dando cuenta de que es un nabo”, agregó Yanina Latorre.

Tiempo atrás, Pampita contó en los medios que tuvieron que mudarse para achicar gastos porque era muy caro el alquiler de donde estaban residiendo todos juntos, junto a los tres hijos de ella (Bautista, Benicio y Beltrán) y los dos hijos de él (Delfina y Santino) además de Anita.