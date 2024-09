Barby Franco habló sobre la separación de su mejor amiga, Pampita: qué dijo

Barby Franco acudió como invitada a Desayuno Americano y después de hablar sobre su maternidad no pudo evitar que le preguntaran sobre su mejor amiga, Carolina «Pampita» Ardohaín.

La palabra de Barby Franco

Si bien muchos señalan que la modelo terminó su relación con Roberto García Moritán, Barby Franco dijo todo lo contrario. «Yo los veo impecables. El sábado fuimos al cumple de una amiga y no vi nada raro, son una familia normal. No sé de dónde lo sacaron (lo de la separación). El sábado chaparon toda la noche», aseguró.

«Para mí no están separados, es mentira. A mí también me separaron hace tres meses», agregó la modelo, que es vecina de la pareja y comparte mucho con ambos. Además, su hija es amiga de Ana García Moritán, la hija de Pampita con el político.

Sobre el silencio de la modelo y conductora, Barby destacó que con ella habla todo el tiempo y no le comentó nada sobre una separación: «No sabía que no contestaba, a mí me contestó. No hablamos de la pareja, hablamos de la maternidad».

Sobre Moritán, tiene el mejor concepto: «Rober es lo más, es un amor, hay mucho amor ahí. Son lo más, soy re amiga de la pareja».

Qué dijo Roberto García Moritán sobre los rumores de separación con Pampita

A partir de la información de Daniel Gómez Rinaldi, el empresario Moritán se comunicó con «Implacables« y aseguró que no es real lo que se virtió en el programa de Susana Rocassalvo. «Me dijo que estaba con su hija Ana viendo el partido de Boca y Racing» señaló el panelista de Canal 9.

«Dijo que estaba muy bien con Carolina, que este sábado a la noche iban a ir a un cumpleaños juntos. El protagonista lo desmintió”, remarcó Gómez Rinaldi.

Por su parte, días atrás «Pampita» habló sobre los insistentes rumores sobre su posible separación con Roberto García Moritán, y aseguró que «yo lo que pienso es que algún día van a dejar de hinchar con esas cosas, con esos inventos locos, y se van a acostumbrar a que somos una familia que le pone todo el amor del mundo a la crianza de los chicos«, cerró la modelo.