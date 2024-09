Carolina «Pampita» Ardohaín: todos sus amores y desamores

Carolina «Pampita» Ardohaín es una de las mujeres más deseadas de la Argentina. Sin embargo, no logra tener su historia de amor con final feliz.

Las historias de amor de Pampita

A fines de la década del ’90 conoció al polista Martín Barrantes. En 2001 se enamoraron y en enero de 2022 hicieron pública su relación. Para fin de año ya estaban casados y eran una de las parejas más top de la temporada.

Pero el matrimonio duró solo un año y el desenlace fue tan triste como injusto para la modelo. Si bien ya estaban separados, cuando aún no había salido el divorcio Pampita ya había conocido a Benjamín Vicuña y había quedado embarazada de él, entonces Barrantes logró que la Justicia la tildara de «adúltera», un término que hoy ya no es causal de divorcio.

Durante los primeros años de relación con Vicuña, Pampita acompañó la carrera actoral de su marido y perdonó varias supuestas infidelidades. La que más hizo ruido fue cuando decidió enfrentar a las piñas a Isabel Macedo en una fiesta en Punta del Este.

Pamita apostó por la familia y tuvo cuatro hijos con el chileno: Blanca, Bautista, Beltrán y Benicio. Vivieron el dolor más fuerte que puede atravesar un padre, la pérdida de su hija Blanca, pero en vez de sumergirse en el dolor, la modelo sacó fuerzas y mostró ser una resiliente. Se reinventó, fue jurado de cértamenes de baile, llegó a la conducción y logró convertirse en la modelo mejor paga tanto en campañas como en redes sociales.

Su separación de Vicuña fue en medio de un escándalo de infidelidad. La modelo habría encontrado a su marido con Eugenia «La China» Suárez en pleno acto sexual en un motorhome.

Luego tuvo un breve romance con Nacho Viale y en 2016 se mostró junto al tenista «Pico» Mónaco, mientras que en 2018 tuvo un vínculo con el polista Pablo «Polito» Pieres.

Pampita y Nacho Viale

Pico Mónaco y Pampita

Pampita con Pablo Pieres

Con Mariano Balcarce salió solo durante cinco meses y cuando pensaba que no podía encontrar un compañero de ruta decidió pedírselo a su hija Blanca en la tumba.

Pampita y Mariano Balcarce

Al poco tiempo conoció a Roberto García Moritán. Iniciaron una historia de amor que parecía de cuento de hadas. Él le propuso matrimonio en una paradisíaca playa del Caribe.

Roberto García Moritán y Pampita

El 22 de noviembre de 2019 se casaron con la presencia de los hijos de ambos y varios familiares y amigos de la pareja. En julio de 2021 recibieron a su hija Ana García Moritán y grabaron en un reality la intimidad de esa búsqueda del embarazo y la llegada al mundo de su hija.

Siempre se mostraron juntos en eventos y se dedicaron palabras de amor. Incluso ella lo apoyó en su carrera en la política y habría perdonado algunas cosas que no le gustaron desde que es Ministro de Desarrollo Económico de la Ciudad de Buenos Aires. Un momento complicado fue cuando Vicuña le dedicó a Pampita su Martín Fierro e incomodó al funcionario, aunque dijo que no le molestaba y la situación no pasó a mayores.

La semana pasada, Moritán durmió cuatro noches en un hotel, pero dice que su relación con Pampita continúa. Ella, que siempre contestó a la prensa, esta vez optó por el silencio, un silencio que preocupa a quienes la quieren, la siguen, empatizan con su historia y desean verla feliz.