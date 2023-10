Rocío Oliva se quebró al recordar cómo se enteró de la muerte de Diego Maradona

Este viernes, Rocío Oliva visitó Intrusos y protagonizó un momento muy emotivo. La entrenadora de fútbol se quebró al recordar cómo fue que se enteró de la muerte de Diego Maradona.

«Yo estaba en estudio Mayor, grabando un programa, y empezaron a hablar de rumores. Cuando lo confirman en los medios, yo estaba arriba del auto«, comenzó narrando la joven.

Rocío Oliva se emocionó al recordar a Diego Maradona

Rocío Oliva precisó que fue su mamá quien le dio la triste noticia: «Hablé con mi mamá. Dije: ‘va a ser la única que me va a decir la verdad’. Me lo confirmó mi mamá. Me acuerdo que estaba Pampita cerca. Ella me abrazó y me dijo unas palabras».

En el trayecto a su casa, la joven trató de procesar lo que había ocurrido. «Me fui manejando. A mí manejar me hace bien. A mí manejar me sirve para pensar mejor las cosas», agregó.

Finalmente, cuando llegó a su domicilio, Rocío recibió la contención de sus afectos cercanos. «En casa estaban mis amigos y mi familia esperándome», cerró la rubia.