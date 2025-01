Sara Stewart Brown habló de Elba Marcovecchio tras la muerte de Jorge Lanata: qué dijo

Sara Stewart Brown, la expareja de Jorge Lanata, rompió el silencio y habló tras la muerte del periodista. Lo hizo al dar una incómoda entrevista a Puro Show, el nuevo programa de El Trece. También reflexionó sobre el fallecimiento del conductor y se refirió a la polémica herencia que por estos días se disputa la familia.

Qué dijo Sara Stewart Brown, la expareja de Jorge Lanata

“Sentía que tenía que cerrar algo y quería volver a tuitear pavadas. Pero no podía no decir nada, di mil vueltas y nada, hice eso. Dejé unas postales”, admitió Kiwita, en referencia a sus posteos en X en memoria del padre de Lola.

“Estamos bien. Fue un año duro, fueron meses muy difíciles, pero la verdad es que estamos tranquilos. Hicimos todo lo posible por acompañar, por estar. Y él la verdad es que tuvo una vida… mil vidas y las vivió con todo. Así que no nos queda pesar. Estamos bien”, dijo Sara, al cronista que la abordó al salir de su casa.

En otro tramo de la charla, Stewart Brown reveló que nunca pudo entablar una relación con Elba Marcovecchio, la última pareja de Jorge Lanata. «No importa, ya está», resumió, aunque tampoco se mostró dispuesta a revertir la situación: «En principio, de mi parte, no quiero«.

Finalmente, sobre la herencia de Jorge Lanata que tanta polémica atraviesa por estas horas, Kiwita sentenció: «No corto ni pincho. No tengo idea. En lo personal no cumplo ningún rol. Espero que toda salga según la ley».

La millonaria herencia de Jorge Lanata

Jorge Lanata murió y además de haber dejado un legado enorme en el periodismo argentino, dejó una herencia millonaria que deberán repartir sus familiares, quienes seguramente entrarán en una disputa, ya que en los últimos meses mientras el conductor estuvo internado, salió a la luz el enfrentamiento entre su mujer, Elba Marcovecchio, y las exmujeres y las hijas del periodista. Algunos de los bienes son: