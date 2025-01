El duro relato de Facundo Casanova, el asistente de Jorge Lanata: «Me duele un montón»

Jorge Lanata murió y sus allegados continúan llorando su partida. Entre ellos su asistente, Facundo Casanova, que se mostró muy conmovido durante una entrevista con Puro Show, el nuevo programa de espectáculos de El Trece.

La muerte de Jorge Lanata: el dolor del asistente

«Es muy duro este momento. Estuve ahí (cuando murió), me escribieron avisando que le quedaban 24 horas», contó el hombre en la entrevista. «Me duele un montón, conozco a la familia hace muchos años. Yo respondo a Jorge Lanata, Elba no es mi amiga», aseguró Facundo, que desmintió haber protagonizado un escándalo por querer verlo a cajón abierto.

Muy conmovido, reconoció que le molestó que inventaran que hizo un escándalo en el velatorio porque eso nunca ocurrió: «Siento mucha bronca, volvía de despedirme de Jorge y me tuve que comer eso y lo peor es que no fue así, las chicas vinieron a preguntarme a mí si yo me animaba a entrar a verlo a cajón abierto porque la cochería lo ofrecía a los familiares más cercanos, les dije que yo iba, esperé, entró Elba con su familia, entré yo solo, le dejé un obsequio en el bolsillo de su chaleco, entró Lola y me quedé solo con Lola».

«Me hubiese gustado que antes de decir semejante barbaridad, chequearan si era cierto, jamás haría un escándalo», remarcó el exasistente de Lanata.

Además, reconoció que no le gustó el enfrentamiento entre las mujeres del periodista: «Me hubiese gustado que no hubiese pasado nada, no se lo merecía, siempre banqué a las hijas, las quiero un montón y a él lo extraño un montón».

La herencia de Jorge Lanata

Tras la muerte del reconocido periodista Jorge Lanata el pasado lunes 30 de diciembre, muchos se preguntan que sucederá con la fortuna que juntó con sus libros, programas de televisión y radio. La realidad es que la sucesión será compleja, ya que Elba Marcovecchio mantiene una tensa relación con las hijas del comunicador, Bárbara y Lola, con quienes ya tuvo un enfrentamiento legal.

La fortuna de Jorge Lanata no solo incluye sus millones, sino también varios bienes inmuebles tanto en Argentina como en el extranjero, los derechos sobre sus obras periodísticas y literarias, así como la productora de la que era dueño.

Con información de NA