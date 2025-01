La herencia de Jorge Lanata: quién se queda con sus bienes, en medio de la interna familiar

Tras la muerte del reconocido periodista Jorge Lanata el pasado lunes 30 de diciembre muchos se preguntan que sucederá con la fortuna que juntó con sus libros, programas de televisión y radio. La realidad es que la sucesión será compleja, ya que Elba Marcovecchio mantiene una tensa relación con las hijas del comunicador, Bárbara y Lola, con quienes ya tuvo un enfrentamiento legal.

Las propiedades de Jorge Lanata que heredará su familia

La fortuna de Jorge Lanata no solo incluye sus millones sino también varios bienes inmuebles tanto en Argentina como en el extranjero, los derechos sobre sus obras periodísticas y literarias, así como la productora de la que era dueño.

Entre las propiedades más relevantes del periodista se encuentran una casa en el norte del Gran Buenos Aires y un departamento en el Palacio Estrugamou, en el barrio de Retiro, donde vivió hasta su fallecimiento. Además, tenía dos propiedades en Estados Unidos: uno en Nueva York situado en la exclusiva zona de Manhattan y un inmueble en Miami, que usaba para trabajar en proyectos extranjeros.

Por el momento se desconoce quien se quedará con los inmuebles y los derechos por las propiedades intelectuales del periodista, sin embargo, puede esperarse una batalla legal entre los hijas de Lanata, Lola y Bárbara y Elba Marcovecchio, esposa del comunicador. Puesto que durante la internación de más de seis meses en el Hospital Italiano su familia peleó por el manejo de sus bienes y su salud.

La disputa legal que enfrentó a las hijas de Jorge Lanata con Elba Marcovecchio

Cuando Jorge Lanata ingresó a la terapia intensiva del Hospital Italiano, la disputa entre Marcovecchio y las hijas del periodista estalló. La pelea inició por los bienes del conductor de Radio Mitre y la administración de estos, que inicialmente habían quedado bajo el cuidado de la abogada.

En ese contexto, Bárbara y Lola Lanata pidieron a la Justicia poder ejercer su derecho como hijas sobre la salud de su padre, ya que Elba Marcovecchio tenía poder absoluto sobre el periodista, otorgado por él mismo. Esa situación generó gran conflicto entre las mujeres del conductor.

Entre las informaciones que se filtraron, las hijas del comunicador presentaron videos en los que Elba Marcovecchio tomaba objetos de valor de la casa de su marido, además de acusarla de gastos excesivos en las tarjetas de crédito y hasta el abandono de persona en el Hospital Italiano.

Además, un revés legal beneficio a Bárbara, quien quedó a cargo Chavakiah, productora propiedad de Lanata, según contó que periodista Luis Bremer.

«Le fue devuelta la administración de la productora Chavakiah , propiedad de Lanata, a Bárbara. Es una decisión judicial, por lo tanto el curador no se inmiscuye más en la administración y en los números de la productora comercial en uno de los principales ingresos del programa de Jorge Lanata», comentó Bremer.

«Su principal ingreso no es el sueldo que ingresa por Radio Mitre sino la productora comercial. La directora es Bárbara Lanata, la propiedad es de Jorge. No sé en el libro societario cómo está inscripto y en qué porcentajes», explicó luego.

La batalla legal mientras el conductor estaba vivo no fue nada amena, por lo cual todo puede suceder ahora que falleció. Irónicamente, hace más de una década, en una entrevista con la revista Rolling Stone el creador de «Periodismo Para Todos» aseguró que no le dejaría dinero a sus hijas cuando muera.

«Lo mejor que les puedo dejar a mis hijas ya se los dejé, que es la educación y un nombre. No pienso esa boludez de ‘voy a comprar esto para que ellos mañana’. No, para ellos un carajo. Yo a ellas las eduqué y las quiero, y eso es lo que les voy a dar. No les voy a dar plata«, dijo en su momento Lanata.