¡Se supo!: ¿Quiénes reemplazarán a Sergio Lapegüe y Roxy Vázquez en TN?

Después de haber sido parte de TN durante más de 30 años, Sergio Lapegüe renunció y en las últimas horas se conoció la noticia que Roxy Vázquez también sería desplazada de Tempraneros.

La decisión de Lapegüe también afectó a Roxy Vázquez

Según lo publicado, por Exitoína el que dio la información fue el periodista Lucca Melpi, integrante Team Ubfal (América TV). Contó que Roxy Vázquez quedará afuera del noticiero matutino, pero que seguirá ligada a la señal.

«Hay nuevos conductores para la primera mañana de TN. Él va a tener que dejar un histórico trabajo para hacer esto, y ella estaba en negociaciones con otras señales de noticias, y dijo: ‘Si no conduzco, me voy de TN'», contó a modo de enigmático.

Y finalmente reveló: «Los nuevos conductores son Mario Massaccesi, que seguramente dejará la conducción de Síntesis, y Paula Bernini«.

¿Por qué Sergio Lapegüe renunció a TN?

El conductor no brindó muchos detalles sobre la propuesta que el canal le habría hecho al periodista, pero aseguró que no se trata de un Late night show.

“Yo ya sé lo que va a hacer, pero no puedo contar todo. Va a hacer un programa, no un noticiero, más show. No me tiren de la lengua… tengo ganas de contarlo”, adelantó.

Por otra parte, algunos portales sostienen que la propuesta sería para encargarse de la segunda mañana, en febrero del próximo año, de 10 a 13 horas.