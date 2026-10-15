El video de Darío Giordano y Miren Algañarás en Chapadmalal que borraron antes de emitir su comunicado

En un giro inesperado, salieron a la luz los registros audiovisuales que el productor técnico Darío Giordano y su actual esposa, la cocinera Miren Algañarás, decidieron borrar precipitadamente de sus plataformas virtuales.

La secuencia fílmica, revelada en la pantalla de El Trece por el ciclo La mañana con Moria, exhibía a la pareja bailando de forma festiva en el interior de una residencia costera en Chapadmalal durante la misma noche en que se viralizaban las denuncias de violencia intrafamiliar realizadas por Valentín Yankelevich.

Desatando una inmediata ola de repudio vecinal en la localidad balnearia, la pareja se vio obligada a cerrar sus perfiles comerciales y apresurar la difusión de un extenso comunicado donde el viudo de Romina Yan rechazó las imputaciones, recordó su sobreseimiento penal del año 2018 y pidió disculpas a sus hijos por no haber estado a la altura del duelo.

El baile en Chapadmalal que Darío Giordano y Miren Algañarás tuvieron que borrar de urgencia

La grabación doméstica, registrada en la noche del sábado previo al estallido público del reportaje, mostraba a la empresaria gastronómica danzando de manera alegre con un sombrero en la mano mientras Darío Giordano la secundaba a corta distancia, acompañada por una dedicatoria amistosa que rezaba: «Amiga mágica, bailarina, sonriente y grandiosa, gracias por tu amistad«.

Según revelaron los cronistas televisivos, el contenido fue retirado intempestivamente al mediodía siguiente, cuando la crudeza de las declaraciones del joven de 23 años copó los principales portales del país.

El hallazgo de las imágenes sumó además una fuerte controversia territorial en la costa bonaerense, donde la pareja se había radicado temporalmente para poner en marcha un proyecto gastronómico bajo la denominación Miren Cocina:

«Ojo con los que se postularon para trabajar con estas personas, no los queremos en el barrio«, alertaron los residentes de Chapadmalal en foros comunitarios, situación que motivó la clausura definitiva de las cuentas comerciales de la chef ante el aluvión de críticas virtuales.

El extenso comunicado oficial donde Darío Giordano rechazó las acusaciones y habló de sus cuatro hijos

Horas después de eliminar el polémico material, Darío Giordano emitió una declaración pública de descargo en la que negó enfáticamente haber ejercido agresiones físicas o psicológicas hacia sus descendientes:

«Rechazo las acusaciones de violencia que se me atribuyen, ni antes ni después del fallecimiento de Romina hubo episodios de esas características en nuestra familia; se trata de una causa en la cual fui sobreseído en el año 2018, esos hechos nunca ocurrieron y nunca fueron comprobados«, argumentó el productor, contrastando su versión con los dichos de su exsuegro Gustavo Yankelevich.

En el tramo más emotivo del texto, el viudo de la actriz aludió a sus cuatro hijos —Franco, Valentín, Azul y el pequeño Dante—, manifestando su negativa a entablar un litigio mediático con su segundo primogénito:

«No voy a discutir públicamente con mi hijo Valentín, no voy a responderle a través de los medios, lo amo y siempre lo amaré con toda mi alma; aunque es posible que ante ese momento de duelo y dolor yo no haya estado a la altura de lo que él y Franco necesitaban, les pido perdón por eso y puedo entender su angustia«, concluyó, lamentando la asimetría de poder comunicacional que, según su óptica, favoreció la instalación de la versión acusatoria.