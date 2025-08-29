Sin helado ni conservantes: cómo hacer la copa sambayón con dulce de leche

Existe un postre que combina lo mejor de la tradición italiana y argentina en una versión casera, ofreciendo frescura y el sabor de siempre. La textura aireada del sambayón, con el aroma característico del vino Marsala, se fusiona con la cremosidad inconfundible del dulce de leche, logrando un equilibrio perfecto entre intensidad y suavidad. Por eso, es ideal para quienes buscan un postre que sorprenda sin recurrir a helados industriales ni conservantes.

La copa sambayón con dulce de leche es una preparación que mantiene el espíritu artesanal de la cocina de la abuela, con el batido a punto nieve y la integración cuidadosa de las yemas con el vino Marsala, un proceso que realza la ligereza como el carácter del postre. La crema de dulce de leche aporta ese toque local y goloso que lo convierte en un clásico renovado, perfecto para cerrar una comida especial con un sabor dulce característico.

Servida en copas, esta propuesta gana presencia en la mesa y se convierte en un postre de celebración. El detalle final de las nueces molidas no solo aporta un contraste crocante, sino que además intensifica la experiencia gastronómica con un guiño elegante y nutritivo.

Ingredientes para el sambayón espumoso de dulce de leche

El sambayón de dulce de leche una receta sencilla, deliciosa y versátil que se adapta tanto a reuniones familiares como a momentos de disfrute personal. Los ingredientes son:

Yemas: 6

Azúcar: 150 g

Gelatina sin sabor: 7 g

Vino Marsala: ½ litro

Claras: 3

Ingredientes para la crema de dulce de leche

Dulce de leche repostero: 300 g

Crema de leche: 150 cc.

Ingredientes para la decoración

Nueces molidas 150 g.

Paso a paso para preparar la copa sambayón con dulce de leche

Colocar las yemas y el azúcar molida en un bol metálico.

y el azúcar molida en un bol metálico. Agregar la gelatina sin sabor y el vino Marsala y, mezclar.

sin sabor y el vino Marsala y, mezclar. Llevar al fuego , revolviendo constantemente para que no se queme. Dejar que hierva y retirar inmediatamente.

, revolviendo constantemente para que no se queme. Dejar que hierva y retirar inmediatamente. Cambiar la mezcla a un bol y dejarla reposar.

a un bol y dejarla reposar. En otro recipiente, poner las claras y batir hasta alcanzar el ideal del punto nieve.

y batir hasta alcanzar el ideal del punto nieve. Sumar las claras batidas gradualmente a la preparación que quedó reposando y, mezclar todo hasta que quede unido de manera uniforme.

Copa sambayón: cómo preparar la crema de dulce de leche

En un bol poner el dulce de leche y la crema de leche. Mezclar todo hasta obtener una preparación bien consistente.

Luego, llenar una manga con dulce de leche y, en el fondo de la copa, hacer un copo.

Después, completar ¾ de la copa con el sambayón y, dejar enfriar en la heladera hasta lograr la consistencia deseada.

Por último, antes de servir, sacar la copa del frío y con la manga cargada de dulce de leche, hacer un nuevo copo y bañarlo con una pequeña lluvia de nueces picadas para cerrar la decoración.

