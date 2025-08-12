Los 10 sabores de helado más elegidos durante el invierno en 2025

Lejos de ser un placer exclusivo del verano, el helado artesanal se consolida como un consumo de todo el año para los argentinos. Un estudio reciente revela que 9 de cada 10 personas lo disfrutan sin importar la estación, y el ranking de los sabores más elegidos durante el invierno confirma la pasión por los clásicos.

El helado artesanal conquista el invierno: 9 de cada 10 argentinos lo consumen todo el año

Según supo Noticias Argentinas a partir de una investigación de la Asociación de Fabricantes Artesanales de Helados y Afines (AFADHYA) junto a la consultora D’Alessio Irol, el 84% de los encuestados consume helado en los meses de frío, y el consumo promedio anual per cápita ya alcanza los 7,3 kg.

El estudio también destaca el fuerte componente emocional asociado al helado: el 79% de los consultados declaró «sentirse mejor» cuando lo come, y un 60% respondió que «ayuda a mejorar su humor».

El Top 10 de los sabores preferidos en invierno

El ranking de los sabores más elegidos por los argentinos para combatir el frío demuestra una clara preferencia por las cremas y los chocolates, aunque con algunas sorpresas.

Chocolate con almendras Dulce de leche granizado Sambayón Dulce de leche Frutos Rojos Tramontana Chocolate amargo Frutilla a la crema Mascarpone Limón

Para esta temporada, AFADHYA lanzó además el sabor «Aleluya», una crema de avellanas y cacao en homenaje al Papa Francisco, buscando fortalecer la desestacionalización del consumo. «Los argentinos eligen nuestras elaboraciones durante todo el año, no solo en verano», concluyó Maximiliano Maccarrone, presidente de la asociación.