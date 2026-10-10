MasterChef Celebrity: quién se salvó de la eliminación y los famosos que quedaron en la cuerda floja

La tensión volvió a instalarse en MasterChef Celebrity durante la emisión del viernes 9 de octubre. Los participantes enfrentaron una nueva noche de última chance, en la que debieron demostrar sus habilidades culinarias para evitar el temido delantal negro y asegurar su continuidad en el reality de Telefe.

Según informó Radio Mitre, la jornada terminó con una definición ajustada entre Morena Beltrán y Nazareno Casero. Finalmente, el actor consiguió imponerse y se convirtió en el único participante de esa instancia que logró salvarse de la próxima gala de eliminación.

MasterChef Celebrity: el desafío que puso a prueba a los participantes

La producción preparó una consigna diferente para los famosos: transformar una comida típica de avión en un plato digno de la clase ejecutiva.

Con una puesta en escena inspirada en los vuelos comerciales, Wanda Nara recorrió las estaciones de cocina y les ofreció a los concursantes dos alternativas: pollo o pasta.

Cada participante recibió una bandeja con su opción y tuvo que utilizarla como punto de partida para elaborar una preparación más sofisticada.

El objetivo era demostrar creatividad, técnica y capacidad para mejorar una comida sencilla, bajo la mirada exigente del jurado.

La noche también tuvo una particularidad: Germán Martitegui estuvo ausente y fue reemplazado por el reconocido chef Fernando Trocca.

Quién se salvó de la eliminación de MasterChef Celebrity

Después de las degustaciones, el jurado destacó los desempeños de Morena Beltrán y Nazareno Casero, quienes quedaron como los principales candidatos para subir al balcón.

La decisión final favoreció a Nazareno Casero, que consiguió superar la instancia y garantizar su continuidad en el certamen sin tener que afrontar la próxima eliminación.

Para el resto de los participantes, en cambio, la noche terminó con preocupación: deberán volver a cocinar para defender su lugar en el programa.

MasterChef Celebrity: quiénes quedaron con el delantal negro

Tras la emisión del viernes 9 de octubre, los famosos que quedaron comprometidos para la próxima gala de eliminación son:

Marta Fort

Alejandro Lerner

Campi

Paula Trápani

Julieta Nair Calvo

Pablo Migliore

Grego Rossello

Morena Beltrán

Pablo Giralt

Hernán Coronel, de Mala Fama

A ellos se suman Mike Amigorena y Sebastián Presta, que también figuran entre los participantes en riesgo tras las instancias previas de la competencia.

La próxima eliminación de MasterChef Celebrity promete una noche decisiva

Con Nazareno Casero a salvo, la competencia entra en una nueva etapa de definiciones. Los participantes que quedaron con el delantal negro tendrán que volver a enfrentarse al jurado y demostrar que merecen continuar.

La presión aumenta a medida que avanza el reality conducido por Wanda Nara, donde un error de cocción, una mala elección de ingredientes o una presentación poco lograda pueden definir la salida de uno de los famosos.

La próxima gala será determinante para conocer quién deberá despedirse de las cocinas de MasterChef Celebrity.