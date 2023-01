«¡Logi, figureti, bobo!»: los escandalosos audios de Horacio Homs contra Rodrigo De Paul

Luego del insólito episodio que protagonizó Camila Homs, en el que arengó a cantar contra Tini Stoessel, ahora se suma un nuevo escándalo: se dio a conocer un fuerte audio de Horacio Homs para Rodrigo De Paul.

El jugador de la Selección había denunciado penalmente por amenazas a la modelo y a su padre. Además, en los últimos días se habían dado a conocer unos chats en los que la joven amenazaba a De Paul y hablaba mal de su novia. “Todavía no me conocés vos a mí, te juro que no me conocés”, había escrito Homs.

Ahora se filtró un audio de su exsuegro en el programa Socios del Espectáculo, en el cual se escucha al empresario decirle al futbolista: “Me tenés podrido hijo de put…, yo voy a ser el que va a hablar con los medios de las fechas. Voy a hablar de toda la plata que me robabas de mi casa cuando vivía en Puerto Madero, que le robabas a Liliana, que le robabas a Camila, todos los ahorros. Eso voy a hablar, soret… mal parido”.

“De eso voy a hablar yo, soret… mal parido. ¿Vos querés hablar? Hablá tranquilo que yo tengo mucho para hablar. Y ya lo vas a conocer bien a Horacio Homs. Pedazo de bobo, vos sos un logi. Bolud…, ¿no te das cuenta de que sos un logi’?, ¡figureti!, ¡bobo!”, asegura. Y por último agrega contundente: “Ya lo vas a conocer bien a Horacio Homs, pedazo de bobo”.

Horacio Homs a Rodrigo De Paul: «No hubo amenaza»

La semana pasada Horacio había hablado con la prensa y había dicho: “No tengo nada que decir, realmente me tiene sin cuidado. De parte mía no hubo ninguna amenaza, creo que de Camila tampoco. Rodrigo no puso el texto completo porque se vería muy perjudicado. Estamos disfrutando con mi hija de las vacaciones, pasándola muy bien. A los dos nos tiene sin cuidado”.

A su vez, habló sobre su pasado judicial, sobre el cual mencionó que “es una causa en la que salí absuelto hace un mes y medio. Es una causa inventada por el gobierno anterior, así que me tiene sin cuidado todo lo que diga este pibe. Es verdad que le dije: ‘Lo vas a conocer a Homs’, pero por todas las cosas que tengo para contar, intimidades que sé… no fue una amenaza física”.

NA