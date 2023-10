Susana Giménez contó que votará a Patricia Bullrich: «Vuelvo si se van los K»

Susana Giménez se encuentra promocionando su nueva obra teatral. En ese contexto fue consultada por las próximas elecciones presidenciales y contó que votará por Patricia Bullrich.

La conductora contó que viajará viajará a la Argentina especialmente para emitir su voto. «¿Ya te quedas hasta el estreno allá?», le preguntó Ángel De Brito en LAM, en referencia a Uruguay. «Sisi, no. Momento, voy a votar. Pero por supuesto. Patricia para todo el mundo«, acotó Susana, reafirmando su inclinación política por Juntos por el Cambio.

Luego ofreció otra entrevista a Socios del Espectáculo y habló de sus deseos de volver al país: “Vuelvo a la Argentina si se van los K. Es mi país, me encantaría. Es mi país y lo amo, pero no estoy de acuerdo con que me saquen casi el 70% de lo que gano”.

Actualmente Susana Giménez se encuentra en Uruguay ensayando su papel en la obra teatral “Piel de Judas”, que tuvo un gran éxito el verano pasado y que repetirá esta temporada a partir de diciembre.

Susana Giménez y su pelea con Moria Casán

En la entrevista con LAM, Susana Giménez también habló de su pelea con Moria Casán. «Trabajamos muchos años juntas, pero después Moria se peleó conmigo, no entiendo por qué. De repente le agarró algo… pero no ganás nada peleando, las peleas son ridículas«.

«Me acuerdo del trabajo que hicimos juntas y lo bien que lo pasábamos, nunca un sí ni un no… Ella siempre hacía pareja con el Chancho (Jorge Porcel), yo le pedía al productor que yo no quería, porque era mal compañero, las trataba mal a las mujeres y eso me daba un odio», recordó Susana.