Mercedes Ninci reveló la fortuna de Jesica Cirio, la ex de Martín Insaurralde: «Figura mucha plata»

Luego de ser imputada por enriquecimiento ilícito tras el escandaloso viaje de Martín Insaurralde y Sofía Clerici a Marbella, Jésica Cirio prepara su estrategia judicial.

En ese contexto, la periodista Mercedes Ninci reveló la fortuna de la conductora de La Peña de Morfi, el programa de Telefe.

Luego de remarcar que no cree en las declaraciones de Jesica Cirio, Ninci disparó: «La conozco desde hace muchísimos años, como la conocemos todos. Es una chica que ha trabajado toda su vida, es cierto. Pero todos los argentinos hemos trabajado toda la vida y no podemos pagarnos aviones privados”.

“Ni Valeria Mazza, que ha sido la modelo número uno de la Argentina, indiscutida, no ha tenido el nivel de vida que tiene Jésica Cirio”, continuó picante la periodista en un móvil en Poco Correctos, el programa de El Trece.

“La responsabilidad es de él, que es funcionario de una provincia que está en una pobreza extrema, y te lo puedo decir yo que me recorro todo. Pero ella es la mujer, y vos no te podés hacer la boluda… A mí me cae bien ella, me cae re simpática, pero no te podés hacer la boluda”, agregó Mercedes Ninci.

Mercedes Ninci reveló la fortuna de Jesica Cirio

Sobre la estrategia judicial de Jesica Cirio, imputada por enriquecimiento ilícito, Mercedes Ninci adelantó: “Ella está preparando una declaración jurada. Yo tuve acceso a una de sus declaraciones juradas, no la de este año porque todavía no la presentó. Ella está a full, trabajando con contadores, todo, y en la declaración jurada de ella figura mucha plata”, detalló.

“Si quieren les leo algunos números. Por ejemplo, ella dice en esta declaración jurada que tiene un plazo fijo de 50 millones de pesos, rarísimo que alguien tenga tanta guita en pesos. También dice que tendría una caja de seguridad por 640 mil dólares, de los cuales 340 mil, poco más de la mitad, pertenecerían a la venta de una propiedad, que era donde tenía su centro estético. Y después dice que ella recaudaría anualmente por publicidad 200 mil dólares y que paga impuestos por 60 mil”, cerró Mercedes Ninci.