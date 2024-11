Susana Giménez mostró el regalo que recibió para trasladarse: «Es el mejor regalo que me pudieron hacer»

Tras finalizar su programa del domingo, Susana Giménez se sacó los tacos, se puso un calzado más cómodo y grabó un video para mostrar cómo disfruta del nuevo regalo que le hicieron.

Susana Giménez encantada con su regalo

Se trata de una valija carry on móvil, en la cual ella puede sentarse y trasladarse sin tener que caminar en los aeropuertos. La probó en los pasillos de Telefe y se mostró muy feliz.

«¿Voy para allá primero?, ¿voy muy rápido?», preguntó Susana, muy sonriente desde su nuevo regalo, al tiempo que cantaba uno de los temas de Miranda!, que había estado recientemente en su programa. «Es la guitarra de Lolo», cantó la diva.

«Es el mejor regalo que me pudieron hacer, yo quería ir a China a comprármelo y resulta que está acá en Argentina. Es increíble. no lo puedo creer», dijo Susana, sobre este nuevo producto que se puede conseguir en el país por un valor de $1.250.000.

Durante el video quisieron saludarla, pero ella no quiso bajarse de la valija. «Ahora voy, ahora voy», gritaba. En el posteo en el cual compartió el video, le agradeció especialmente a la mujer que le hizo llegar el regalo. Se trata de la modelo Katia Uberman: «Gracias Katia Uberman, moría por tener uno. Ahora, aunque me den la gate (puerta) 455, voy feliz… Miren lo que es este carry on móvil».