Marina Calabró le respondió a Susana Giménez: «Ella espera una incondicionalidad»

Yanina Latorre fue invitada al living de Susana Giménez el pasado domingo donde tuvieron una divertida charla sobre la farándula argentina. En la entrevista, la diva de los teléfonos disparó contra Marina Calabró y la acusó de “hablar al pedo”.

La respuesta de Marina a los dichos de Susana

Este lunes, la conductora de #Calabró1079 le contestó a Susana y agradeció no haber ido al programa junto a su pareja, Rolando Barbano, tras haber sido invitados al juego de los domingos, “Mi pareja puede”.

“Nos había invitado para ayer, justo. ¡Menos mal, menos mal! Porque imaginate… Tal vez se hubiera privado, o no. No sé. Angelada, diría Moria. Angelada que dije que no”, contó a un móvil de LAM.

Sobre la razón detrás del malestar de Su con ella, Marina llegó a la conclusión de que podría ser por algún trato que tuvo hacía con ella durante su carrera en el periodismo de espectáculos.

“Me parece que se quedó con alguna cosa que dije no sé si en Infama, en Intrusos, en Confrontados o en los nueve años de columna con Jorge Lanata. No tengo idea a qué se refiere puntualmente. Pero qué sé yo, bueno… ¡Todos hablamos al pedo en algún momento!”, dijo en referencia a la letal frase que tiro la diva.

“¿Sabés lo que creo? Porque ella dijo que lo quería mucho a mi viejo, que laburó muchos años con él… A veces, cuando hay una relación así, que es casi de familiaridad, el famoso espera una incondicionalidad que seguramente no encontró en mí. Por algo estará enojada”, reflexionó.

Marina diferenció su relación con Susana y con Mirtha, quien también presentó un enojo hacía con ella tiempo atrás, pero aseguró que ahora todo está bien entre ambas.

“Es un poco lo que pasó con Mirtha Legrand en su momento. Con Mirtha estamos bien, me invita a su programa, no tengo ningún problema con ella. Hablo una vez por semana con Nacho (Viale) por algún tema laboral, me invitan y ya en este punto quedamos que en cuanto no tenga un compromiso en el mismo horario de la grabación voy a ir…”, cerró.