Yanina Latorre, como en LAM, le contó todo a Susana Giménez sobre Pampita y Wanda Nara: «Te mintieron»

Yanina Latorre llegó al living de Susana Giménez y como en LAM, fue un libro abierto que contó todo sobre las polémicas recientes que involucran tanto a Pampita como a Wanda Nara, recientemente separada de Mauro Icardi. «Te mintieron», le aseguró a la diva.

Este domingo la polémica periodista Yanina Latorre se sentó en el living de la diva de los teléfonos y habló de los últimos temas del espectáculo. Fiel a su estilo, no dudo en contar todos los datos que, asegura, obtuvo de fuentes oficiales y apuntó contra todas las figuras que ya pasaron por el programa de Susana Giménez.

Sin pelos en la legua, Latorre aseguró que todas «mintieron» en sus declaraciones: «Te ven la cara Susana- Te mienten porque sos buena, hay que ir más al hueso. Que te venga Pampita, que te cobre una fortuna, se te siente acá, con cara de nada y no te cuente nada». Tras esto reveló que la modelo argentina de su visita al programa ganó cerca de diez mil dólares.

Yanina Latorre durísima con Pampita y Wanda Nara

Sobre el verdadero motivo de separación de Pampita, la panelista y ahora conductora de LAM contó: «Pampita se separó por los cuernos. Ella sabía. Ese mismo día que los conté me empezó a llamar por teléfono y yo no la atendía. Ese día se separó por los cuernos. Yo ese día conté cuatro»-

Tras esto Latorre opinó que cree que ella sabía todo sobre la infidelidad de Roberto García Moritan, pero todo se complicó cuando se dio a conocer en los medios. «Yo creo que ella sabía, el tema es que no le gusta cuando toma estado público porque se siente muy humillada. Él le confesó todo ese día y le dijo que era todo verdad. Pero él quiere volver», reveló.

La periodista continuó con sus polémicas declaraciones y hasta habló de Wanda Nara, pero antes aseguró que el único en no mentirle a Susana Giménez fue el cantante L-Gante: «El único que no te mintió fue L-Gante, es el único que es honesto. A mí también me dijo la verdad, dice que anda con Wanda hace tres años, con grises y cuando vos lo sentaste acá ellos estaban peleados».

«Wanda es así: doña Flora y sus dos maridos, tenía al de Turquía millonario y al de General Rodríguez que es sexo puro», sostuvo y agregó que durante mucho tiempo estaba en «iba y venía entre los dos».

«No fue clara con ninguno hasta que Icardi vino acá y medio que se amigan. L-Gante se te sentó en el living y te dijo ‘No estamos más juntos porque ahora esta Icardi’», y sostiene que este fue el quiebre total de la relación Icardi-Wandi: «Ahí lo blanquea a L-Gante».