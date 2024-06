Tras su pelea con Lali, Ayelén Alfonso se consagró campeona de Factor X España

Lali Espósito se destacó como jurado en Factor X, reality que sale por el canal español Telecinco. La cantante no pasó desapercibida y en más de una oportunidad se volvió viral por protagonizar una discusión con una de las participantes, Ayelén Alfonso.

La joven paraguaya tildó a la cantante de «destructiva» y Lali no dudó en responderle tras la interpretación que hizo del tema «Se fue» de Laura Pausini, en las semifinales del programa.

Cómo reaccionó Lali cuándo Ayelén se convirtió en ganadora

Ayelén llegó a la final del programa y se convirtió en la nueva campeona de Factor X, pero los seguidores se detuvieron en un solo detalle: la reacción de Lali Espósito.

La argentina se acercó al centro del escenario cuando el conductor llamó a todos los jurados para despedirse y en lugar de saludar primero a Ayelén decidió abrazar a otro de los concursantes.

Más tarde, se expresó en redes sociales para agradecer a la producción del programa y al público español: “¡Gracias por acompañarnos! Amé hacer este show y conocer tanto talento y pasarla tan bien. Gracias España por darme tu amor siempre ¡Gracias compañeros hermosos!”.

Quien se mostró muy orgulloso por este triunfo es el presidente de Paraguay, Santiago Peña: «¡Paraguay es talento! Muchas felicidades Aye, gloriosa mujer paraguaya por demostrar una vez más que los paraguayos podemos llegar a lo más alto”.

“Dedicación, esfuerzo, pero por sobre todo no achicarnos ante nadie es la clave para lograr nuestros objetivos. ¡Vamos Paraguay!”, concluyó el mandatario paraguayo.

Qué le había dicho Lali a Ayelén

En una etapa del certamen, Lali Espósito no la eligió para que integrara su equipo en el reality: “No sé si tenemos el tiempo en lo que dura el programa para terminar de encontrar si Aye tiene o no el ‘Factor X’, para esto que se está buscando. Ella es una artistaza, lo tiene en la sangre, se ve. Pero para mí es un no, con muchísimo respeto”.

A raíz de eso, Alfonso criticó a Lali en varias entrevistas y en redes sociales. “Realmente me sorprendió la decisión de Lali: como es latina, vecina nuestra, yo de la que menos esperaba el ‘no’, era de ella. Me sorprendió”.