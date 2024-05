Lali homenajeó a las víctimas del lesbicidio de Barracas y chicaneó a Adorni en los Premios Gardel

Lali Espósito fue la protagonista indiscutida de los Premios Gardel 2024: no solo se llevó 3 galardones a canción del año, mejor álbum pop y mejor videoclip, sino que homenajeo a la comunidad LGBT en su discurso y en su presentación en vivo.

Lali se tomó un momento para hablar de Pamela, Mercedes, Andrea y Sofía y del lesbicidio que sufrieron en Barracas.



“No nos acostumbremos a escuchar estas historias”



Y por esto, es la 1 indiscutida.



LALI EN LOS GARDEL pic.twitter.com/WWe5OrAklv — m. (@lionessversion) May 29, 2024

Al recibir el premio a mejor álbum de artista pop la cantante decidió hablar sobre el ataque lesboodiante que sufrieron 4 mujeres, ocurrido a principios de mayo en el barrio de Barracas, Buenos Aires.

El emotivo discurso de Lali: «Merecen vivir en libertad»

“Quiero no dedicar el premio, porque el premio es una tontería, al final de cuentas, a comparación de esto que quiero mencionar. Quiero dedicar un momento a Pamela, a Mercedes, a Andrea y a Sofía, víctimas del lesbicidio en Barracas” comenzó su discurso Mariana Espósito.

La artista hizo referencia al ataque sufrieron Pamela Cobbas (52), Mercedes Roxana Figueroa (52), Andrea Amarante (43) y Sofía Castro Riglos (49). Las mujeres se encontraban durmieron en un hospedaje cuando fueron victimas de un incendio intencional en el que tres de ellas fallecieron.

Según informaron fuentes policiales, Justo Barrientos (67) agredió a las dos parejas de lesbianas y tras ello prendió fuego la habitación en la que estaban.

“No nos acostumbremos loco a esto, no nos acostumbremos a escuchar estas historias. Es la vida de mucha gente, es la vida de nuestros amigos, es la vida de nuestros amores, es la vida de la gente que merece vivir en libertad, justamente” continuó Espósito.

Luego, le tiró una indirecta a Manuel Adorni, vocero presidencial, quién había afirmado en su cuenta de Twitter que, según la Real Academia Española, la palabra «lesbicidio» no existe, aunque luego fue desmentido por dicha organización.

#RAEconsultas «Lesbicidio» es un neologismo bien formado a partir de «lesbi(ana)» y el elemento compositivo «-cidio» ('acción de matar'; v. https://t.co/1IMv1VPwcd) para designar el asesinato de una mujer lesbiana por su orientación sexual. — RAE (@RAEinforma) May 14, 2024

“La palabra lesbicidio no está en la no sé cuánto de la Real Academia Española, pero está en la calle y está en la vida real de mucha gente y no debería parecernos normal” dijo la intérprete de N5.

«Fueron tiempos movidos para mí y estoy absolutamente conmovida por el nivel de amor que yo recibo, por el fandom y no fandom. De la gente que me expresa su cariño desde hace tantos años. Gracias por eso” concluyó emocionada la cantante.

Más tarde le tocó a Lali dar el show que tenía planeado para la premiación. La artista interpretó su hit «Disciplina» y realizó una entrada acompañada de drag queens con banderas argentinas y LGBTIQ+.