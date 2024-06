Lali y un picante intercambio con Ayelén Alfonso, la participante de Factor X: ¡Mirá el video!

Lali Espósito la está rompiendo como jurado en Factor X, reality que sale por el canal español Telecinco. La cantante no pasa desapercibida y recientemente se volvió viral por protagonizar una discusión con una de las participantes, Ayelén Alfonso.

La joven paraguaya tildó a la cantante de «destructiva» y Lali no dudó en responderle tras la interpretación que hizo del tema «Se fue» de Laura Pausini, en las semifinales del programa.

Qué fue lo que le dijo esta vez, Lali Ayelén Alfonso

“Yo siento que no te interesa para nada mi opinión si no es algo que te haga sentir halagada. Todos pasamos por adversidades, cada uno tiene la carrera que tiene por el esfuerzo y el trabajo que le pone… Y estamos acá, siendo cuatro personas muy respetuosas (Vanesa Martín, Abraham Mateo, Willy Bárcenas y ella para decir lo que pensamos”, manifestó Lali.

“Nada de lo que decimos es destructivo. Me parece, de hecho, que es una falta de respeto que digas que somos personas destructivas. Somos cuatro artistas con mucho trabajo atrás. ¡Dejame terminar! Somos muy respetuosos con cada persona que se paró ahí. Si no te gusta lo que opinamos… Yo también respeto que a vos no te importe mi opinión o la de alguno de mis compañeros. Quiero que sepas que viniste a un programa que es un talent show, que se trata de una persona que canta y cuatro personas que, con la mejor de las ondas, dan su opinión”, remarcó la cantante.

“Si tanto te molesta quizás no era el lugar para que te presentes. Podés cantar y hacer una súper carrera igual. Eso es todo…”, concluyó la jurado, pero Ayelén respondió: “No sé por qué te das por aludida…”, entonces la cantante le pidió que no se haga la desentendida: “Bueno, no te hagas la boluda, tampoco, Aye”.

Qué le había dicho antes Lali a Ayelén

En una etapa anterior del certamen, Lali Espósito no la eligió para que integrara su equipo en el reality: “No sé si tenemos el tiempo en lo que dura el programa para terminar de encontrar si Aye tiene o no el ‘Factor X’, para esto que se está buscando. Ella es una artistaza, lo tiene en la sangre, se ve. Pero para mí es un no, con muchísimo respeto”.

A raíz de eso, Alfonso criticó a Lali en varias entrevistas y en redes sociales. “Realmente me sorprendió la decisión de Lali: como es latina, vecina nuestra, yo de la que menos esperaba el ‘no’, era de ella. Me sorprendió”.