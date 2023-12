Una actriz de Patito Feo contó su terrible experiencia en un reality de MTV: «Basta, hasta acá llegué»

Nicole Luis, influencer y actriz, le contó a sus seguidores de Tiktok como fue grabar un reality de MTV mientras actuaba en la tira juvenil Patito Feo. En el video, que ya acumuló más de 1 millón de visualizaciones, la joven cuenta como llegó a participar de «Quiero mis 15» programa transmitido desde 2006. La idea del reality era mostrar con lujo de detalles como organizaban y vivían su fiesta distintas quinceañeras.

«Termino yendo al casting convencida por mi madre, voy y yo dije ya esta, no voy a quedar. Yo empece a grabar patito feo y pensé que no me iban a dar los horarios.» comenzó contando Nicole. «Resulta ser que me eligen, dije ‘bueno ¿Que puede ser tan grave? Tenia un micrófono encima para hacer absolutamente todo. Yo salia del colegio y había gente de mtv esperándome a la salida del colegio.» se quejó la actriz.

Nicole, quien interpretaba a «Luciana» en Patito Feo, comentó un habito que tenía en aquel momento generó mucho revuelo en las redes. «Sale (en el reality) que yo me solia pegar las orejas. Cuando yo empece a trabajar como modelo me decian que si no me pegaba las orejas no iba a trabajar. Yo tengo medio orejas de elfo y ahora las amo pero cuando era chiquita era una inseguridad porque me decían ‘dumbo, elfo’ y encima cuando iba a trabajar me alimentaban ese inseguridad. Me decían ‘te tenes que pegar las orejas’ y me daban ‘la gotita’ o me daban ‘mastic’ (un pegamento especial para maquillaje).» dijo la influencer.

Cabe destacar que el pegamento «la gotita» no esta recomendado para uso cosmético. Luego, Nicole dijo arrepentirse de haber dado un mal mensaje cuando era chica con este habito.

«Me empecé a enojar con mi mamá porque ella me incentivó a ir al casting y yo no lo quería hacer y de repente se desvirtuó todo. Esto chicos es real: tiraban como tópicos para que yo me pelele con mi mamá.» siguió contando.

«Yo no podía decir nada porque estaba en el contrato y en ese momento estaba desesperada por entrar al medio y trabajar de lo que me gusta. Hacia un montón de castings y sentía que si no lo hacia estaba desaprovechando una oportunidad.» comentó acerca de su experiencia siendo una actriz adolescente.

Luego habló sobre como se sintió cuando llegó el gran momento de su fiesta. «El día de mi fiesta me querían clavar un micrófono en el vestido y ahí es donde yo me calenté, revoleé todo y dije basta yo hasta acá llegue voy a disfrutar de mi fiesta» dijo acerca de su fiesta de 15. Algunos extractos del programa se pueden ver en YouTube, en estos se ve a Nicole usando un vestido blanco y algunos de sus compañeros de la tira Patito Feo.

Al final, concluyó: «Fue una muy mala experiencia pero de esa mala experiencia aprendí un montón de cuestiones.»