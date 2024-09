Vuelven Los Piojos: Silvio Squillari se sumó a la polémica y aseguró que «hay que respetar la opinión de Micky»

Este martes al mediodía, Ticketek habilita la venta de entradas para los recitales de Los Piojos, el retorno de la banda de Andrés Ciro Martínez que vuelve a los escenarios 15 años después de su última presentación en River Plate. Sin embargo, su regreso no fue en calma: sino que, por el contrario, una polémica sobre la conformación del grupo que se va a presentar en el Estadio Único de La Plata rodeó la mística de los shows. En ese contexto, Silvio Squillari, el artista creador del histórico logo de la banda, habló sobre el tema en RÍO NEGRO RADIO y fue crítico sobre los shows.

Escuchá Silvio Squillari, el creador del logo de Los Piojos, en diálogo con RÍO NEGRO Radio

Vuelven Los Piojos: «por la gente, hay que respetar la opinión de Micky» apuntó Squillari

En diálogo con «Ya es tiempo», de RÍO NEGRO RADIO, Silvio Squillari habló sobre la vuelta de Los Piojos y señaló que el retorno de la banda «es algo que internamente ni siquiera ellos tienen definido. El comentario que hizo Micky ayer con su carta, que me parece que es lo más sincera y noble que pudo haber escrito, me parece que hay cosas que tienen que definir antes de sacar una venta de un show«.

«No me parece lógico, y por respeto a la gente, habría que respetar ante todo la opinión de Micky, que creo y considero que es el más noble de todos los piojosos» se posicionó Squillari en RÍO NEGRO RADIO tras la polémica que se desató ayer con Rodríguez, uno de los históricos bajistas de la banda.

Lejos de poner en riesgo la venta de entradas para la vuelta de Los Piojos, el escándalo alrededor de la banda creció pero, a su vez, incrementó la expectativa sobre lo que va a venir en diciembre. Sin embargo, Squillari argumentó que «acá se está hablando de principios y valores. Me parece que hay que respetar la opinión de Miguel ante todo».

«Que se lo haya tratado de mentiroso me parece que es más triste, no incluso el comunicado que sacan desde la página oficial y dejan la puerta abierta diciendo ‘lo seguimos esperando’. Me parece que tienen una charla pendiente, pero de ahí a tratarlo de mentiroso con una carta es agregarle un poquito de nafta a un pequeño incendio que no es necesario» expresó el artista en RÍO NEGRO RADIO.

Vuelven Los Piojos: Squillari se sumó a la polémica a través de redes sociales

Poco antes de la preventa de las entradas para la vuelta de Los Piojos, Silvio Squillari hizo publicaciones en redes sociales tras el comunicado de Micky. «El Piojo no se mancha. Sin Micky no son Los Piojos» publicó el artista en sus historias de Instagram.

«Hoy ya está faltando uno, no lo tenemos a Tavo. Pero el principal damnificado es la gente: la ilusión sigue presente, las ganas de volver a ver a Los Piojos siempre van a estar. Me parece que hay cosas que tienen que pulirse antes de la presentación, hay que ver qué se habló en esa charla. Pero es respetable la opinión de Micky siendo el más piojoso de todos» concluyó Squillari.

