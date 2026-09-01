Zaira Nara, Pampita y Marta Fort: los jeans de industria argentina que conquistan el vestidor de las famosas

El jean dejó de ser una prenda básica para transformarse en la pieza estrella del street style nacional. En las últimas temporadas, una firma de producción local logró lo que muy pocas consiguen: convertirse en la elegida de las celebridades más influyentes de la Argentina.

Desde la elegancia natural de Pampita, pasando por el estilo urbano y relajado de Zaira Nara, hasta la impronta audaz y generacional de Marta Fort, el denominador común a la hora de armar un buen look casual es el denim con sello argentino de Eccomi Cua.

La clave está en la combinación de diseño, diversidad de calces y calidad textil. Con propuestas que van desde el denim rígido de corte noventero, hasta telas elastizadas, la marca supo interpretar las necesidades del mercado local: prendas cómodas, duraderas y a la par de las tendencias globales.

Tres formas de llevar la tendencia

Zaira Nara: la modelo es amante de la comodidad y del estilo chic por eso elige frecuentemente los cortes wide leg, las bermudas y los modelos de tiro alto. Su fórmula predilecta combina jeans holgados con tops neutros, blazers estructurados o calzado bajo para un Look urbano impecable.

Pampita: referente indiscutida del calce perfecto, Pampita opta por modelos que estilizan la figura, apostando a la versatilidad de los jeans elastizados. Su combinación perfecta es con blusas sofisticadas y stilettos para la televisión.

Marta Fort: como vocera de las nuevas tendencias, Marta adopta la estética baggy, los tiros bajos y los lavados desgastados con roturas. Su estilo demuestra la adaptabilidad de la industria textil argentina para conectar con la Generación Z.

El fenómeno de Eccomi Cua demuestra que la moda argentina no solo compite al más alto nivel, sino que es la primera opción de las figuras que marcan las tendencias en el país.