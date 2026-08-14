El negocio de Zaira Nara lejos del modelaje y de la televisión: produce su propia yerba mate en Misiones

Además de su carrera como modelo, conductora y empresaria vinculada al mundo de la moda, Zaira Nara decidió incursionar en uno de los productos más tradicionales de la Argentina: la yerba mate. La modelo es una de las impulsoras de Alba Nueva, una marca producida en Misiones que apuesta por el estacionamiento natural y un proceso de secado libre de humo.

El proyecto no consiste solamente en prestar su imagen a un producto. Nara participa de la marca junto a Laura y Ariel Mozo, productores vinculados desde hace años a la actividad yerbatera en Misiones, con quienes desarrolló una propuesta que busca diferenciarse dentro de un mercado altamente competitivo.

La marca comenzó a ganar mayor visibilidad en redes sociales y se presenta bajo una premisa centrada en el origen y el proceso productivo: “yerba mate auténtica, curada con tiempo y cosechada con respeto”.

Alba Nueva: cómo nació la yerba mate de Zaira Nara

De acuerdo con la información difundida por la propia marca, Alba Nueva surgió a partir del deseo de Zaira Nara de desarrollar su propia yerba mate. Para llevar la idea al terreno productivo se vinculó con Laura y Ariel Mozo, hermanos relacionados con la producción en la provincia de Misiones.

Según publicó El Cronista, los productores poseen campos en la zona de Jardín América y cuentan con alrededor de 4.000 hectáreas, de las cuales unas 1.000 están destinadas al cultivo de yerba mate.

La participación de Zaira, por lo tanto, excede una campaña publicitaria: forma parte del proyecto comercial que dio origen a la marca.

En el desarrollo del producto también participó Karla Johan, sommelier de mate, especializada en la evaluación y elaboración de diferentes perfiles de yerba.

Qué tiene de diferente la yerba de Zaira Nara

Uno de los argumentos con los que Alba Nueva busca posicionarse es su método de elaboración.

La yerba se produce en Misiones y atraviesa un estacionamiento natural de aproximadamente 12 meses, un período durante el cual desarrolla y equilibra sus características de aroma y sabor antes de llegar al consumidor.

Otro de los puntos destacados por la marca es el secado libre de humo, un sistema pensado para evitar que ese componente interfiera en el perfil final de la infusión.

La materia prima procede de plantaciones propias y actualmente la propuesta incluye dos variedades: Tradicional y Suave, dirigidas a consumidores que buscan diferentes intensidades de mate.

De Misiones a nuevos mercados

La apuesta de Zaira Nara y sus socios no se limita al mercado argentino. Durante 2026, el proyecto comenzó a mirar hacia otros países de la región.

Según informó El Cronista, Alba Nueva trabaja en su expansión comercial con la intención de llegar a mercados como Uruguay y Chile, dos destinos interesantes para una marca argentina por sus características de consumo y cercanía.

El crecimiento también acompaña una tendencia que atraviesa al sector: mientras las grandes marcas continúan concentrando buena parte de las ventas, durante los últimos años aparecieron propuestas que intentan diferenciarse mediante el origen de la materia prima, los tiempos de estacionamiento y métodos específicos de secado y elaboración.

Zaira Nara y una faceta empresarial que va más allá de la moda

Alba Nueva suma así una nueva actividad al perfil empresarial de Zaira Nara. Aunque su nombre está principalmente relacionado con la televisión, el modelaje, las campañas publicitarias y la moda, la yerba representa una incursión en una industria completamente diferente.

En este caso, además, la apuesta está estrechamente vinculada con una producción emblemática del nordeste argentino.

Con plantaciones en Misiones, estacionamiento natural y una estrategia que ya contempla cruzar las fronteras del país, la yerba mate se convirtió en uno de los negocios menos conocidos de Zaira Nara y en una nueva faceta de su carrera fuera de las cámaras y las pasarelas.