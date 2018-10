Corrupción de menores: Iud se aleja definitivamente de la política

El legislador del Frente para la Victoria (FpV), Javier Iud entendió que, tras su exposición judicial y mediática, su “carrera política está terminada”, a pesar de que la jueza Itziar Soly desestimó inicialmente las acusaciones por corrupción de menores, promovidas por la fiscal Paula Rodríguez Frandsen. Cabe destacar que por “imprecisiones” en los hechos imputados, la magistrada rechazó los cargos contra Iud y el intendente de San Antonio Oeste, Luis Ojeda. La investigación continuará para llegar a otra audiencia de cargos, según adelantó la fiscal. Se prevé, además, una fuerte compulsa judicial ya que la fiscalía planteará la recusación de la jueza, lo cual, deberá formalizarse antes del miércoles. En principio, la jueza Soly resolverá sobre su pedido apartamiento y si, como se advierte, lo rechazará entonces actuará un tribunal del Foro de Jueces para entender sobre la continuidad o no de la magistrada en la causa al mando. En lo político, la resolución de Soly arrimó calma al bloque del FpV, que se reunirá este martes para tratar el tema. Este encuentro se gestó cuando se creía en otro desenlace judicial y crecía la necesidad de bajar tensiones con la licencia de Iud. El clima se modificó. Igualmente, el legislador es consciente de su destino. “Mi carrera política está destruida”, afirmó el viernes después de la audiencia favorable. “Terminó con mi carrera política, a pesar de la orfandad probatoria de la fiscalía”. Resaltó que no hay nada porque “el hecho nunca existió”. Continuará con su mandato El diputado ratificó que concluirá su mandato legislativo y, luego, retomaría el ejercicio de abogado penalista el cual ejercía antes de incursionar en la política. Lamentó la destrucción “de más de 20 años” de trayectoria por una denuncia “sin ninguna prueba”. El año próximo, Iud concluirá su mandato legislativo. Antes de esta investigación penal, se proyectaba para constituirse en las próximas elecciones en candidato a la diputación nacional por el FpV. Esa opción es ahora inalcanzable, un comentario que sale de su propia tropa. “Mi carrera terminó porque los medios y la gente ya me condenaron con anticipación”, repetía el legislador durante el día de ayer. Cuestionó a la fiscal porque “no hizo un sólo esfuerzo para profundizar si la menor era creíble”, con “una vida terrible” y “ha sido revictimizada”. Contó que contrató “un test sobre el resultado la Cámara Gesell con la psicóloga forense Martínez Jañez”, que “dictaminó que la menor tiene dos relatos”, con hechos “reales y otros inventados. Adelantó lo que ocurrió en la audiencia, “hay hechos reales, donde los imputados los aceptaron, y otros inventados”. Ojeda, a su lado, afirmó que “la política está ahora en segundo plano” y ya quiero “darle un abrazo a mi familia”. En su defensa en la audiencia, el legislador Iud había insistido que otros “dirigentes políticos” fueron los que participaron en la creación de los relatos de la menor pero, luego, ante la consulta de la prensa, sólo se focalizó en que ahora es la etapa de comprobar quién indujo a la menor. Y la narcopolítica, se lo consultó. “Siempre está en la causa la palabra droga y yo jamás consumí un gramo”.

“Obviamente, voy a seguir con el caso hasta el fondo. Esto no me para. Si no creyera que hay algo, no hubiera investigado”.

Paula Frandsen, fiscal

En su defensa, el legislador había insistido en que otros “dirigentes políticos” participaron en la creación de los relatos de la menor.

Un cruce entre las partes, que era previsible

Al final se registró un cruce entre la fiscal Paula Frandsen y el legislador cuando éste se le acercó para reclamarle que siga investigando. “Obviamente, voy a seguir. Esto no me para. Si no creyera que hay algo, no hubiera investigado”, le dijo la funcionaria al diputado provincial.

Iud contraatacó con el daño que se le hizo con la prensa y Frandsen lo culpó a él de las difusiones. La charla se concretó cuando los cronistas esperaban a la fiscal para hablar.

“Hay lapsos de tiempo de cinco o más años, pues las víctimas no pueden determinar cuándo fue. La menor plantea lo que ocurrió en un tiempo, no en cada hecho”.

En relación al informe de credibilidad, la fiscal afirmó que los peritos de la Justicia solo lo proponen hasta los 12 a 13 años, pues en adolescentes mayores “ya no tienen validez científica”.

Viedma