Incendios en Bariloche: Río Negro comunicó que el riesgo es extremo ante la alerta por vientos 

El Gobierno de Río Negro difundió este martes un nuevo parte del Servicio de Prevención y Lucha contra Incendios Forestales (SPLIF), en el que advirtió sobre un riesgo extremo de incendios en distintos puntos de la provincia, en el marco de una alerta amarilla por vientos intensos.

Desde el Ejecutivo provincial solicitaron máxima precaución y recordaron que ante la detección de columnas de humo o indicios de incendio, la población debe comunicarse de inmediato al 103. Además, se encuentra disponible información actualizada en el sitio oficial: veranoseguro.rionegro.gov.ar.

Bariloche y El Bolsón

En San Carlos de Bariloche, el índice de peligrosidad fue declarado EXTREMO. Para este miércoles se espera cielo despejado, una temperatura máxima de 20°C y vientos del sector oeste con velocidades de 22 km/h y ráfagas de hasta 28 km/h. Durante la noche, la temperatura descenderá hasta valores cercanos a los 0°C.

En El Bolsón, el nivel de peligrosidad es ALTO. El pronóstico indica cielo despejado, una máxima de 20°C y viento del oeste con ráfagas de hasta 14 km/h, mientras que por la noche se prevén temperaturas cercanas a los -1°C.

Incendio descontrolado en el Valle Inferior

En el Valle Inferior, el índice de peligrosidad también es EXTREMO. Allí continúa fuera de control el incendio de Monte Bagual, en la zona rural de Guardia Mitre, iniciado el pasado 23 de diciembre a raíz de una negligencia durante tareas de limpieza con uso de fuego no autorizado.

Impulsadas por el viento, las llamas cruzaron el río Negro y ya afectaron más de 1.700 hectáreas, provocando graves daños productivos y ambientales. El incendio presenta tres focos activos y es combatido por brigadistas del SPLIF de General Conesa y Luis Beltrán, junto a Bomberos Voluntarios de Guardia Mitre, Viedma y Las Grutas, con refuerzos que arribaron desde Bariloche y El Bolsón.

Alerta por vientos y otros incidentes

En toda la provincia rige una alerta amarilla por vientos, con ráfagas que podrían alcanzar los 100 km/h, lo que incrementa considerablemente el riesgo de propagación de focos ígneos.

En Bariloche, se registró además un incendio en la barda del Ñireco, que fue atendido por personal del SPLIF, Bomberos Voluntarios, Protección Civil y la Policía de Río Negro, y logró ser extinguido sin riesgo de propagación.

Por su parte, en El Bolsón, en la zona de Cuesta del Ternero, brigadistas del SPLIF extinguieron un incendio iniciado bajo una línea de tendido eléctrico durante la alerta por vientos. El foco afectó un sector de pinar y fue controlado con tres móviles.

Prohibición total del uso de fuego

Desde el Gobierno provincial recordaron que, en el marco de la emergencia ígnea, cuando el índice de peligrosidad es extremo o existe una alerta vigente, está totalmente prohibido el uso de fuego en cualquier circunstancia, incluido el uso de pirotecnia.