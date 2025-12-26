Con más de un centenar de agentes policiales refuerzan la seguridad para la temporada de verano en Bariloche

Más de un centenar de agentes policiales arribaron a Bariloche para reforzar la seguridad esta temporada de verano 2026. (foto Alfredo Leiva)

Firmes y alineados. Así lo esperaron esta tarde de viernes los 128 agentes policiales, que arribaron a esta ciudad, al gobernador rionegrino, Alberto Wereilneck, en el Centro Cívico de Bariloche. El mandatario encabezó el acto oficial de puesta en marcha del plan de seguridad para la temporada de verano.

Los agentes asignados a reforzar la seguridad en esta ciudad egresaron de las escuelas de formación policial que funcionan en Viedma y Los Menucos, informaron en el acto. Dijeron que 28 agentes fueron destinados a El Bolsón.

“La tarea del sistema de seguridad de la provincia no es una tarea aislada y única de nuestra Policía, es una tarea de un sistema que tiene como finalidad cuidar la vida de los vecinos de Bariloche y al mismo nivel de importancia de quienes nos visitan”, explicó Weretilneck.

El gobernador rionegrino, Alberto Weretilneck, encabezó el acto de puesta en marcha del plan de seguridad de la temporada de verano en Bariloche. (foto Alfredo Leiva)

Dijo que el operativo se extenderá a otros destinos turísticos como El Bolsón, Dina Huapi, Las Grutas, Playas Doradas y el Cóndor, en la capital rionegrina.

“Esta presentación tiene que ver con mostrarle primero a los barilochenses y, después, a nuestros turistas que la seguridad, la tranquilidad, la paz es una prioridad para el Gobierno municipal y para el Gobierno provincial”, afirmó Weretilneck. A su lado, El intendente de Bariloche, Walter Cortés asentía.

“El desafío es importante”, señaló. “Ustedes saben que Bariloche es una ciudad muy grande, la más grande de la provincia y una de las más importantes de la Patagonia, que tiene un ejido que tiene más de 43 kilómetros de largo, que tiene distintas vías de acceso, que tiene una geografía que no es la habitual que en el resto de la provincia porque estamos en la cordillera”, describió el mandatario provincial.

Su discurso lo seguían atentos los agentes policiales formados en el Centro Cívico, mientras las fuertes ráfagas despeinaban a los turistas que intentaban tomarse fotografías y selfies ajenos al desarrollo del acto protocolar. Siete patrulleros relucientes estacionados y varias motos completaban la escena.

El gobernador Alberto Weretilneck estuvo acompañado por el intendente de Bariloche, Walter Cortes, el ministro de Seguridad y Justicia, Daniel Jara, y el jefe de la Policía de Río Negro, comisario Daniel Bertazzo. (foto Alfredo Leiva)

La preocupación por los incendios

Sostuvo que la tarea de los agentes asignados al plan de verano no solo es la persecución del delito. También, mencionó el trabajo en la prevención de los incendios.

“Es importante también que ustedes transmitan a todos los turistas y lugareños la importancia de no hacer fuego”, recalcó el gobernador. “Estamos en un verano muy seco, en un verano muy complicado y hoy estamos muy alertas de los incendios intencionales o por descuido”, afirmó.

“Es muy importante que ustedes generan conciencia de la prohibición de hacer fuego porque realmente es una situación muy difícil la que estamos viviendo desde el punto de vista de los vientos y de la sequía que estamos teniendo; por lo tanto, es muy importante también esa tarea”, destacó Weretilneck.

Turista al que le robaron no vuelve

Antes, el intendente de Bariloche había planteado que “si un turista se va enojado porque le robaron es un turista que no vuelve”.

Recordó que Bariloche tiene al turismo como principal fuente de ingresos. Por eso, “hay que cuidarlo como al pueblo”. Y pidió a los policías “amabilidad con el turista” y con los residentes. Cortés llegó al acto junto a un grupo de funcionarios y colaboradores.

Al gobernador lo acompañó el ministro de Seguridad y Justicia, Daniel Jara, y los jefes policiales de las unidades de la ciudad y Dina Huapi, entre otras autoridades.

Desde la Policía de Río Negro informaron que a los agentes enviados a Bariloche se les pagó viáticos y en forma anticipada para costear alquileres. Estarán hasta el 20 de febrero próximo.