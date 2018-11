El presidente del Deliberante asumió como intendente en Cutral Co

El problema de salud que afectó al intendente José Rioseco y su permanencia en un centro privado de Neuquén durante algunos días obligó a organizar la administración municipal. Durante su ausencia, el presidente del cuerpo, Cristian Perotti asumió el Ejecutivo, y debió incorporarse al Deliberante, el primer edil suplente.

El domingo último, el jefe comunal Rioseco sufrió un “pico glucémico” que lo hizo ingresar a la guardia del hospital de Complejidad Media de Cutral Co. Una vez atendido allí, y estabilizado fue derivado hacia un centro privado de la capital neuquina para su recuperación.

“Esperamos una buena evolución. Los médicos lo están tratando muy bien y entendemos que en unos días estará recuperado”, explicó ayer su hermano Ramón Rioseco.

Mientras esto ocurre y como pasará más de cinco días hábiles lejos de la administración de la ciudad petrolera, se dispuso el corrimiento de las autoridades. Entonces, según lo marca la Carta Orgánica Municipal, quien lo reemplace por este período es el presidente del Deliberante, Cristian Perotti.

En consecuencia, también debe incorporarse al cuerpo el primer edil suplente de la lista. El viernes, Héctor Almendra juró antes de iniciar la sesión ordinaria de todos los jueves y se incorporó de esta manera, al bloque del Frente Alianza para la Victoria que conforma el oficialismo. Así se integra con los nueve concejales.

Es la primera vez, que el intendente Rioseco debe ser reemplazado por quien ocupa la presidencia del Deliberante.

En anteriores ocasiones, como las ausencias del intendente no fueron por más de cinco días hábiles, no fue necesario que lo reemplace Perotti. Así lo determina la Carta Orgánica de varios municipios, incluido Cutral Co.