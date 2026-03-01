Muerte violenta en Viedma: hallaron a un hombre en un departamento y hay un pedido de captura

Un hombre de 30 años fue encontrado sin vida este domingo al mediodía en el interior de un departamento ubicado en la calle Perú, a escasos metros de la intersección con calle Guido. La Justicia trabaja para esclarecer las circunstancias del hecho.

De acuerdo a la información preliminar, la víctima —de 30 años— llevaba varias horas de fallecida al momento del hallazgo. Si bien la autopsia se realizará este lunes para determinar con precisión la causa del deceso, las primeras pericias indicarían que presentaba heridas de arma blanca.

Desde el Ministerio Público Fiscal de Río Negro informaron que se encuentran en curso distintas medidas investigativas para avanzar en el esclarecimiento del caso. En la causa interviene la fiscal de turno junto a personal del Cuerpo de Investigaciones.

Por su parte, la fuentes de la Policía de Río Negro confirmaron que el cuerpo fue trasladado para la realización de las pericias correspondientes y que hay una persona con pedido de captura en el marco de la investigación, sobre quien se trabaja para dar con su paradero.

Sin identidad confirmada, la causa sigue en etapa investigativa

Hasta el momento no se difundió oficialmente la identidad de la víctima. La zona permaneció con presencia policial durante varias horas mientras se preservaba la escena y se realizaban las tareas periciales. La causa continúa en plena etapa investigativa.