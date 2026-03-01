Asfalto en Vaca Muerta: Rolando Figueroa confirmó la creación de un nuevo fideicomiso con petroleras

El gobernador Rolando Figueroa encabezó la apertura de sesiones en la Legislatura de Neuquén este domingo y sumó anuncios en materia de infraestructura vial para la provincia, desde la creación de un nuevo fideicomiso para financiar obras en la zona de Vaca Muerta hasta la intervención de la Autovía Norte con el levantamiento de varios puentes en altura.

Según afirmó el mandatario provincial, actualmente el Ejecutivo está trabajando sobre 1.461 kilómetros de rutas. De ese total, precisó que 374 kilómetros corresponden a obras de repavimentación, 300 kilómetros a rehabilitaciones asfálticas en frío con demarcación horizontal y 787 kilómetros a la realización de nuevos tramos de asfalto.

En el lote de obras que avanzarán o comenzarán este año, mencionó a la Ruta Provincial 54 hasta Manzano Amargo, la Ruta Provincial 21 que llevan a El Huecú y los 91 kilómetros que separan a Andacollo con el paso internacional Pichachén, proyecto que, una vez terminado, permitirá sumar un nuevo cruce a Chile pavimentado.

«Tendremos el primer paso internacional completamente asfaltado desde el centro hacia el norte de nuestra provincia, consolidando al paso Pichachén como una puerta productiva, turística y logística a la región más productiva de Chile y con puertos de cara al pacífico», dijo Figueroa.

Rutas con asfalto en Vaca Muerta: impulsan otro convenio con petroleras

Pero uno de sus principales anuncios, sin embargo, llegó cuando se refirió al mejoramiento de la infraestructura en la zona donde más intensa es la explotación de los hidrocarburos no convencionales de Vaca Muerta.

Figueroa confirmó que se está trabajando para elaborar un nuevo fideicomiso con la participación de las principales operadores de la formación, en el cual las firmas “destinarán fondos de forma voluntaria” para el desarrollo de obras viales.

El mecanismo, dijo, ya logró la firma de un memorándum de entendimiento entre el Gobierno y las petroleras. El próximo paso será enviar un proyecto a la Legislatura para que el acuerdo sea ratificado por ley, en un formato similar al que se redactó para el llamado bypass de Añelo.

Indicó que el convenio comprende varias de las trazas centrales para la distribución del tránsito vinculado a la industria del petróleo y el gas. Los aportes privados se recibirán en carácter de anticipo de impuestos, regalías o peajes, precisó.

Las obras incorporadas son la repavimentación de la Ruta Provincial 7 desde el límite con Río Negro hasta Añelo, la pavimentación de la Ruta Provincial 51 desde el cruce con la Ruta 8 hasta la Ruta 17, la repavimentación de la Ruta Provincial 8 desde la Ruta 51 hasta el cruce con la Ruta 7 y la pavimentación de la Ruta 8 desde un punto cercano a su intersección con la Ruta 17 hasta llegar a la ciudad de Rincón de los Sauces.

Autovía Norte y Ruta 7: puentes en altura, rotonda y duplicaciones de calzada

Por otra parte, el gobernador neuquino anticipó la ejecución del «plan de infraestructura vial más importante de las últimas décadas» en la región Confluencia.

Se trata de la construcción de «siete intervenciones estructurales» sobre la Ruta Nacional 22 en la zona de la Autovía Norte y la Ruta Provincial 7, para transformar «definitivamente» la circulación en el área metropolitana de Neuquén capital, sostuvo.

«Estamos hablando de más de 150 millones de dólares de inversión estratégica para ordenar el tránsito, mejorar la seguridad vial, optimizar tiempos logísticos y acompañar el crecimiento energético y productivo de la región», resaltó el gobernador.

La lista de trabajos a realizar es la siguiente:

Puente en altura en la intersección de la Ruta Provincial 67 y la Ruta Nacional 22.

Puente en altura en Casimiro Gómez y Los Paraísos, con puente en el Cañadón de las Cabras, derivadores y duplicación de calzada sobre la Ruta Nacional 22, en el tramo límite con Río Negro hasta el empalme con Autovía Norte.

Puente en altura sobre Ruta Provincial 7, Conquistadores del Desierto.

Puente en altura y rotonda en RP 7 – Fasinpat.

La rotonda, colectoras y paseo sobre Ruta Provincial 7 a la altura de José Franzó en la localidad de Centenario.

Conexión interurbana desde el Autódromo Provincial hacia la Ruta Provincial 67, por calle Benito Machado.

La duplicación de la Ruta Nacional 22 en el sector de vinculación – ex bajada de Capex, 3,5 kilómetros con accesos y obras complementarias.

En el caso de la Autovía Norte, donde la jurisdicción aún sigue en manos de Nación, Figueroa precisó que existe tratativas ante el gobierno de Javier Milei para conseguir los permisos necesarios y lanzar las obras.

Lo que se busca desde el Ejecutivo provincial es conseguir un aval extra, que otorgue el control de la traza en una suerte de «concesión».

«Esto nos brindaría la posibilidad de recuperar la inversión con la instalación de un peaje, que no le va a cobrar a los neuquinos que tengan su rodado inscripto en la provincia», precisó el mandatario ante una consulta de Diario RÍO NEGRO.