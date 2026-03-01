Rolando Figueroa anunció que enviará una ley específica para el GNL: los detalles que negocian con YPF

El gobernador Rolando Figueroa anunció este domingo que, en el transcurso de marzo, enviará a la Legislatura una ley específica para los proyectos de GNL que buscará la creación de un fondo de infraestructura, la generación de puestos de empleo y determinará cómo será el cálculo de las regalías.

Fue esta mañana, durante la apertura de sesiones ordinarias en la Legislatura de Neuquén.

Dijo que está avanzado “en un 95%” con YPF, pero que aún están en negociaciones sobre algunos aspectos. “Venimos desde hace tres meses aproximadamente viendo de qué manera que podemos llegar a a un buen acuerdo”, anticipó.

Figueroa planteó que la zona que recibirá el mayor impacto será la de Cutral Co y Plaza Huincul a partir de las Concesión de Explotación No Convencional de Hidrocarburos (Cench) que obtenga YPF para realizar los gasoductos dedicados que exportarán el GNL por la costa rionegrina.

“Esas áreas específicas con un gasoducto dedicado van a permitir involucrarse en el RIGI y también tener otro tratamiento tributario, no solo de la esfera provincial, sino de la esfera nacional”, afirmó.

El mandatario dijo que no es condición que se apruebe la ley para el otorgamiento de las concesiones, “pero el proyecto de ley nos va a habilitar a firmar alguna Cench que puede ser un poco diferente. El tema es solamente en una parte chica, que es el metano. Ahí estamos discutiendo”, detalló. Y adelantó que están negociando con la compañía que preside Horacio Marín “una regalía específica”.

“Tenemos el 95% de las cuestiones cerradas y esto va a provocar la posibilidad de tener más empleo en Neuquén y también un fondo de infraestructura específico con las tres áreas que se van a terminar originando por el GNL. Y esas áreas, principalmente, van a tener un impacto económico en la zona de Cutral Co y Plaza Huincul”, sostuvo.

Durante su discurso en el recinto, Figueroa aseguró que se viene “una nueva etapa para Neuquén” con estos proyectos de exportación, pero también pidió ser “competitivos”.

“No es que vamos a poner el precio por decreto como se hizo tantos años en los que padecimos ese robo de nuestro subsuelo. Por suerte, ahora se toman los valores a lo que vale y eso a nosotros nos permite generar condiciones”, planteó.