En Neuquén unirán las materias para recuperar los días de clases perdidos

Tras 43 días de paro cada colegio analiza cómo será la continuación del ciclo lectivo. Entre las instituciones educativas hay medidas que todavía están en evaluación y desde el Consejo Provincial de Educación anunciaron que se trabajará en dos calendarios escolares para las escuelas que comenzaron las clases el 5 de marzo y para aquellas que tuvieron interrupciones en el ciclo lectivo.

Algunos directivos consultados defendieron la realización de actos conmemorativos y señalaron que no es viable suspender el receso invernal. Una de las estrategias de los colegios será integrar y articular los contenidos de las asignaturas. Fabiana Rojas, directora de la Escuela 348, explicó que la estrategia de recupero de contenidos del colegio será ver “cuáles habilidades tenemos que lograr en los niños, y usar el contenido que sirva para eso”. Para esto se trabajará articulando las áreas y los contenidos.

En todo este proceso se analizarán las planificaciones junto a los maestros y se verán los contenidos que se priorizarán.

Con respecto a las versiones sobre suspender los actos conmemorativos marcó su disconformidad . “El acto es otra etapa más de aprendizaje. Tiene que ver con todo un trabajo anterior que se hace. No es algo descolgado. No es una pérdida de tiempo”, opinó. Tampoco vio viable que se extiendan las jornadas escolares. “No se puede ampliar la jornada, porque se superponen los turnos y no hay espacios”. Dijo que entre turnos mañana y tarde asisten casi 450 alumnos.

El equipo directivo de la Escuela primaria 2 dijo que como estrategia harán un recorte de enseñanza, no de contenidos, focalizarán la enseñanza en núcleo, y trabajarán de manera integral con todas las áreas.

“Más que el contenido tenemos que reestructurar algunos cambios de actividades que teníamos planificadas, algunas salidas educativas y más que nada la duración de los actos”, señaló Patricia Varela, directora del CPEM 69.

Comentó que a la falta de clases por paros, se sumó además la falta de calefacción.

Desde hace unos años poseen un modelo para readecuar contenidos. “Hay programado todo un sistema de recuperación ya sea con asignaturas previas, con los que rinden equivalencias, y horas de consultas”, explicó.

Varela manifestó que suprimir o modificar el esquema de receso invernal “va a ser difícil” porque contó que algunos alumnos con sus familias le informaron que ya programaron sus vacaciones.