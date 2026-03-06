La CGT presentó un amparo para frenar la reforma laboral que promulgó Javier Milei

Luego de conocerse el Boletín Oficial que confirmó la promulgación de la Ley de Modernización Laboral N° 27.802, la Confederación General del Trabajo (CGT) accionó y realizó una presentación formal ante la Justicia para intentar frenar la aplicación de la reforma laboral en todo el país.

La CGT presentó un amparo para frenar la reforma laboral

La medida fue presentada por la cúpula de la CGT ante el Juzgado Contencioso N°7, a cargo de Enrique Lavie Pico. Se trata del mismo juez que en su momento desarticuló el decreto de desregulación que había impulsado el Gobierno de Javier Milei a principios del 2024.

Según lo adelantado por Noticias Argentinas, el amparo cuenta con las firmas del triunvirato de la CGT y los líderes de los distintos sindicatos que forman parte de la central obrera.

La presentación judicial llega después de la marcha que realizó el sindicato el pasado lunes a Tribunales donde presentó ante la Justicia un recurso para que se declare la inconstitucionalidad de la ley que recibió sanción definitiva el 27 de febrero en el Senado.

Reforma laboral: ya rige la nueva ley del Gobierno

El texto aprobado, además de la eliminación del artículo 44, incorpora 28 modificaciones y establece cambios en distintos aspectos del régimen laboral vigente como: disposiciones vinculadas a modalidad de contratación, litigiosidad y mecanismos de garantía para el cumplimiento de indemnizaciones, entre otras cosas. Conseguir el aval del Congreso, era una de las prioridades del Gobierno para este 2026.

Una semana después del logro del oficialismo en extraordinarias, el Gobierno publicó el Decreto 137/2026 para informar la promulgación de la Ley de Modernización Laboral N° 27.802.

La norma introduce cambios en el régimen laboral argentino que abarcan desde la Ley de Contrato de Trabajo N° 20.744 hasta el sistema de convenios colectivos, servicios mínimos en conflictos y la creación de nuevos fondos de contingencia.

La oficialización de la Ley fue firmada por Javier Milei, pero también por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello.