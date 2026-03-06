Nahuel Gallo presente en el izado de la bandera nacional: fue distinguido con un reconocimiento de Gendarmería
Nahuel Gallo, el gendarme detenido en Venezuela que volvió a Argentina recientemente, protagonizó un emotivo momento con sus pares y manifestó sus ganas de regresar al oficio.
Tras pasar 448 días privado de su libertad en Venezuela, Nahuel Gallo regresó al país para el tan anhelado reencuentro con su familia y seres queridos. En ese marco, este viernes el cabo volvió a ver sus compañeros en la tradicional ceremonia realizada frente a la sede de Gendarmería y acompañó el izado de la bandera nacional.
El acto en presencia de Nahuel Gallo marcó un momento simbólico y emocional, donde tras más de un año fuera del país, sin contacto con el exterior ni familiares, el gendarme realizó el protocolo de saludo a la bandera. Posteriormente, fue condecorado con una distinción.
El gendarme participó junto a la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, el canciller Pablo Quirno y el jefe de Gendarmería Nacional, Claudio Brilloni, junto con la presencia de su familia y de funcionarios.
Gallo se integró a la rutina junto al escuadrón y la presencia de altos mandos de Gendarmería; el protocolo se realizó con la mayoría de las cámaras enfocadas en la reacción del gendarme.
El jefe de Gendarmería, Claudio Miguel Brilloni, fue el encargado de presentar una distinción a Gallo y citó: “El cóndor es el señor de los cielos y representa a nuestro escuadrón; hoy queremos que lo lleves siempre contigo y que sepas que te tenemos presente en nuestros corazones”.
En una rueda de prensa realizada el día anterior, Gallo afirmó que, a pesar de su felicidad por regresar al país y reencontrarse con su esposa e hijo, todavía no está tranquilo: “Hasta que no liberen a esos 24 extranjeros, yo no estoy libre”, señaló.
Nahuel Gallo: «Tengo muchas ganas de volver a trabajar»
El reingreso de Nahuel Gallo a la institución no sólo representó su regreso físico, sino también un paso importante en su proceso de recuperación personal y profesional; dicho avance deberá realizarse con cautela.
Debido a todo el tiempo que estuvo marginado y privado de su libertad, por el trato recibido en el penal y su intención de regresar a su puesto de trabajo, Gallo deberá recuperarse previamente. Por eso, tendrá que superar exámenes médicos y psicológicos, recuperar peso y completar ciertos tratamientos.
Desde los altos mandos de Gendarmería observan con buenos ojos el reintegro del gendarme, y mantienen las expectativas de que retome sus funciones lo antes posible.
