Inicia la Fiesta de la Vendimia 2026 en Regina: la grilla completa de los shows de este viernes 6, sábado 7 y domingo 8
La Fiesta Provincial de la Vendimia 2026 contará con una increíble grilla de artistas invitados entre los que se destaca la participación de Campedrinos y Ke personajes.
Villa Regina empieza este viernes la celebración por la nueva edición de la Fiesta Provincial de la Vendimia. Serán tres noches pensadas para celebrar «la identidad productiva y cultural de la ciudad».
El festival provincial estará lleno de actividades y contará con una increíble grilla de artistas invitados entre los que se destaca a los Campedrinos y Ke personajes. Mirá cómo se compone el cronograma para este 6, 7 y 8 de marzo.
Grilla confirmada para la Fiesta de la Vendimia 2026 en Regina
El municipio de Regina lanzó la grilla completa para la gran celebración de la Fiesta de la Vendimia 2026 y detalló que el lineup se completará de la siguiente manera:
Viernes 6 de marzo de rock
- 21.00 Láudano
- 21.45 3 de Rock
- 22.30 Ultima Alternativa
- 23.15 Francia 98
- 00.00 Vinilo en Blanco
- 00.45 El Sabio Alquimista
Sábado 7 de marzo de folklore
- 20:00 Ballet Folklórico Municipal
- 20.45 Sonora Raíz
- 21.30 Aluen
- 22.15 La Retama
- 23.00 Romina Pino
- 00.00 Campedrinos
- 01.30 Vendimia Fest, Dj Fede Alarcón
Domingo 8 de marzo de Cumbia
- 20.30 Caribe
- 21.30 Premiación de concursos
- 22.00 La Ke Faltaba
- 23.00 Ke Personajes
Fiesta de la Vendimia 2026 en Regina: más detalles del evento
La Fiesta de la Vendimia 2026 se realizará con el escenario ubicado en el estacionamiento del Anfiteatro Cono Randazzo. Por su parte el paseo de artesanos, emprendedores y el patio gastronómico se ubicará sobre calle Los Nogales.
Está prevista la instalación de pantallas gigantes en sectores externos al escenario y en el exterior del Galpón de las Artes, donde también habrá un espacio destinado a empresas.
Respecto a las entradas para la última noche de la Fiesta de la Vendimia 2026, desde la organización informaron que las mismas ya se encuentran a la venta y pueden adquirirse ingresando al sitio vendimia.miregina.com.ar. También pueden comprarse de manera presencial en el cajero exclusivo de Vendimia ubicado en el edificio municipal sobre calle Avenida Rivadavia 220.
Comentarios
Estimados/as lectores de Río Negro estamos trabajando en un módulo de comentarios propio. En breve estará habilitada la opción de comentar en notas nuevamente. Mientras tanto, te dejamos espacio para que puedas hacernos llegar tu comentario.
Gracias y disculpas por las molestias.
Comentar