Les cobran por el asfalto que nunca se hizo

Los vecinos del barrio Tiro Federal de Allen no salen del asombro luego de que les llegaron facturas del Municipio por pavimento que no se construyó. Los montos llegan cerca de los $40.000 y anticiparon que no van a pagar esa suma.

El municipio local, en tanto, dijo que hubo una publicación y que los vecinos no se opusieron a la obra. (Ver aparte)

El documento al cual pudo acceder “Río Negro”, detalla que es en concepto de recupero de obras.

Victoriano Galván, de 60 de años, recibió la boleta la semana pasada. Le cobran $32.599,38 por asfalto que no existe y $7.390.99 por el cordón cuneta. En total son $39.990,37. El documento tiene bien escrito su nombre y apellido y el barrio pero no la dirección.

“No voy a pagar adelantado, porque no sabés cuándo van a hacer la obra”, dijo indignado.

Victoriano fue al área Catastro y le dijeron que reclame en Recaudación. “La chica de Recaudación dijo que espere y que guarde la boleta”, contó.

Sobre el cordón cuneta, relató que “nunca le dijeron cómo lo tenía que pagar. Si hubieran venido acá realizamos un plan de cuotas, yo no me niego porque eso está hecho”.

Sin embargo el vecino criticó la construcción de esa obra, “vi cuando lo hicieron, no le pusieron los fierros, pusieron el molde y lo llenaron con hormigón, es un desastre”.

El hombre que se jubiló hace pocos días, tiene todos los servicios públicos y la instalación del gas la pagó en cuotas. Pero jamás le había llegado una boleta tan pesada para pagar.

“Pago mis impuestos, también los municipales, pero no tengo los $40.000 y si los tuviera no lo se los pagaría porque no está hecho el pavimento”, manifestó molesto.

Victoriano vive con su hijo que está desempleado y esta es la primera deuda “que tiene que la origina la municipalidad”.

Otra vecina que hace 20 años vive en Tiro Federal, tampoco sale del asombro por esta factura.

“Más de $40.000 me llegó, tengo cinco chicos y no sabés que hacer. Mi marido trabaja por su cuenta como albañil”, expresó enojada.

Además contó que a su tía que vive a la vuelta de la cuadra le cobran $48.000. “Tiene que ser en un pago, no hay cuotas ni nada. Vamos a organizar una reunión con los vecinos”, anticipó.