Casa Raza: la tienda oficial de Senderos de Raza abre sus puertas con la calidad y el sabor de siempre

Después de años acompañando a miles de hogares con el mejor sabor y calidad, Senderos de Raza presenta su nueva identidad: Casa Raza. Una evolución que refuerza su esencia pionera en la venta online de carne y productos seleccionados, y que consolida el vínculo de cercanía, confianza y excelencia que siempre distinguió a la marca.

No se trata solo de un cambio de imagen, sino de un paso natural en la historia de una empresa que marcó el camino en la venta digital de carne de calidad en Neuquén. Casa Raza surge como la continuidad de Senderos de Raza, manteniendo el mismo equipo, la misma trazabilidad y el mismo compromiso de siempre.

Foto: CasaRaza.-

Pionera en su rubro, la marca presenta esta nueva etapa como una forma de reflejar lo que su comunidad ya siente: que cada pedido, cada corte y cada entrega forman parte de la vida cotidiana de sus clientes, acompañando momentos, encuentros y comidas compartidas.

“Seguimos siendo los mismos innovadores que llegamos a tu casa con el sabor y la calidad de siempre. Casa Raza no es solo un cambio de imagen: es una evolución que nos representa mejor, una forma de decir que seguimos siendo parte de vos”, destacan desde el equipo de Casa Raza.

La nueva identidad llega acompañada de una estética más cálida y cercana, junto con un ecommerce renovado, pensado para brindar una experiencia de compra más intuitiva y funcional. La plataforma ya se encuentra disponible en casaraza.com.ar.

Porque en Casa Raza, la tecnología, la confianza y la pasión por la carne se combinan para seguir haciendo lo que mejor saben: llevar calidad y sabor a cada hogar.

Cómo comprar y recibir los productos

Foto: CasaRaza.-

Casa Raza continúa operando a través de su plataforma online casaraza.com.ar, con envíos diarios en Neuquén Capital y entregas en Plottier los días miércoles.

Los clientes seguirán contando con delivery en 24 horas, punto de pick up abierto, packs familiares y una amplia variedad de cortes de calidad, como siempre.

Para más información y novedades, se puede visitar casaraza.com.ar, seguir la cuenta de Instagram @casarazatienda o comunicarse vía WhatsApp al 299 594 6163.