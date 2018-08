Los senadores regionales en el debate por el aborto

La definición del Senado sobre el proyecto para legalizar el aborto será con protagonismo regional. Como jefe de la principal bancada de la oposición, el rionegrino Miguel Pichetto tendrá un rol clave en la sesión de mañana. También la neuquina Lucila Crexell, que por el momento anticipó su abstención, podría quedar en la primera plana de lo que ocurra en el recinto. Decidido a ratificar el camino iniciado en Diputados, el presidente del bloque Justicialista en el Senado buscaba ayer mantener a flote el proyecto, aceptando cambios en la redacción inicial. De lograr su cometido, el debate se volverá a instalar en la Cámara Baja. Sobre esa posición se apoya el neuquino Guillermo Pereyra, quien inicialmente no definió sobre el tema, pero luego anticipó que acompañará las iniciativas que legalizan la interrupción voluntaria del embarazo, pero que pretende que se le incluyan cambios. Entre las modificaciones señaló que no se penalice a los médicos que se nieguen a realizar abortos y que las obras sociales no deban financiar la práctica. “La técnica legislativa es que estoy a favor con modificaciones, pero si no salen las modificaciones uno queda votando a favor”, explicó el emepenista. Con respecto a su compañera de bloque, Crexell, con quien no comparte postura, el petrolero resaltó que en este debate se han tomado “decisiones de forma transversal, más allá de los partidos políticos”. Crexell, que junto con su par de San Luis Eugenia Catalfamo, son las únicas que anticiparon abstenciones, anticipó a “Río Negro” que presentará un proyecto propio (ver aparte). Confirmó que participará de la sesión y aseguró que viene siendo objeto de críticas y cuestionamientos por sus definiciones respecto del tratamiento del tema. En un sentido similar las miradas también se concentran en la barilochense Silvina García Larraburu. La senadora tomó relevancia nacional porque a último momento cambió su postura y anunció que votaría en contra del proyecto para admitir la interrupción voluntaria del embarazo. Desde que el domingo hizo público su posicionamiento, la dirigente del PJ rionegrino recibió numerosos pedidos para que reconsidere el voto (ver aparte). Incluso diputados nacionales del peronismo rionegrino fueron críticos con la senadora, indicando que usó “un argumento frívolo para una cuestión de Estado”. Esa conclusión fue de la roquense Silvia Horne, recordando que “hemos cuidado y seguiremos haciéndolo, que las diferentes visiones sobre este tema no hieran los espacios de construcción política, y en particular, en el peronismo, que conviven la diferentes posturas”. “Pero jamás admitiremos que se trate de una “moda”, como si fuese un posicionamiento circunstancial, coyuntural, o que pueda “pasar de moda” cuando está en juego el propio cuerpo, la salud, la vida”, concluyó la referente del Movimiento Evita. La tercera senadora rionegrina, Magdalena Odarda, quien no está alineada a ninguna de las bancadas mayoritarias, manifestó su respaldo al proyecto de ley desde un primer momento, considerando que se trata de una opción entre “clandestinidad” o “salud pública”. El legislador Marcelo Fuentes (FpV) desistió de hablar con la prensa luego de que Larraburu anunciará que votararía en contra a la posición de su bloque. Sin embargo, el legislador ya había asegurado que “si la ley no sale ahora, sale el año que viene, es un cambio irreversible el que se ha producido”.

Crexell presenta su propio proyecto

La posición de la senadora neuquina Lucila Crexell generó más de una crítica ante la posible abstención de su voto. Sin embargo, aseguró que el miércoles estará presente en el recinto y en el debate. “Cuando manifesté mi posición frente a la legalización del aborto aclaré que será la abstención si no encontramos una posición intermedia y razonable que dé respuesta al problema. Entre los aspectos que no acuerdo con la media sanción, uno es que hoy el sistema se Salud no está en condiciones de dar cumplimento a la prestación que se pretende garantizar con la ley que se quiere sancionar”, destacó la legisladora.

Por otra parte, Crexell acaba de presentar un proyecto que propicia una solución intermedia a la grieta existente sobre este tema.

En su escrito considera necesario modificar el tipo penal del aborto, limitándolo, de manera que hasta la semana doce la mujer puedan decidir libremente su interrupción con la intervención de un profesional de la salud y en un establecimiento de salud.

“A partir de la semana 13 si bien se tipifica el delito de aborto, se establecen dos excusas legales absolutorias; el peligro para la vida o la salud de la mujer o persona gestante, y cuando el embarazo fuere producto de una violación”, remarca su proyecto.

Mañana el Senado tratará el proyecto que legaliza el aborto. Se esperan, al igual que en Diputados, marchas en apoyo y rechazo a la iniciativa.

Paso a paso, cómo serán los tiempos en el Senado

El debate en el Senado del próximo miércoles, que abordará la legalización del aborto, estará marcado por cuestiones técnicas y de interpretación del reglamento interno de la cámara. Esto sucedió luego de que el plenario de comisiones no emitiera dictamen sobre el proyecto de interrupción voluntaria del embarazo, que obtuvo media sanción en la Cámara de Diputados. El miércoles pasado votaron los senadores de las comisiones de Salud, Asuntos Constitucionales y Justicia y Asuntos Penales pero ninguna iniciativa, ni la que proponía cambios ni la que buscaba impulsar la media sanción de Diputados, obtuvo la mayoría. Ante esta situación, el secretario parlamentario, Juan Pedro Tunessi, manifestó que el debate “será en el pleno el día 8 de agosto”. De esta forma los senadores quedaron confinados a debatir únicamente el proyecto que proviene de Diputados “ya que el cuerpo había votado una preferencia para que el tema se analice con o sin despacho de comisión”, según se informó desde la Cámara Alta. ¿Qué puede pasar? Según el abogado constitucionalista y diputado nacional de la UCR por Neuquén (mandato cumplido), Hugo Prieto, el debate quedará habilitado con el voto de dos tercios de la Cámara. Si bien parece un número difícil de conseguir ante la polarización de la previa, este sería un paso formal teniendo en cuenta la moción de preferencia y el acuerdo de los bloques que se oponen de habilitar el debate. En caso contrario, que no se alcance la mayoría agravada, el proyecto no se debatiría y quedaría anulado ya que sin dictamen no se puede tratar. En este caso recién en el próximo año legislativo podrá insistirse con la propuesta. Otro punto que pueden tratar de implementar los senadores que están a favor de que avance el proyecto de aborto legal es volver a debatir si realmente no hubo dictamen esgrimiendo al artículo 105 del reglamento de Senadores, que determina que los votos se cuenten por comisión que conformó el plenario y no por integrante en forma individual, como finalmente se hizo. Si, como se espera, se trata la iniciativa que surgió de Diputados, el paso siguiente es que se la apruebe en general, explicó Prieto. Hasta el momento, el recuento de votos le otorga una mayoría a los sectores que buscan que el aborto no sea legal. Sin embargo si se repasa lo que ocurrió en la Cámara Baja puede que el resultado final no esté cerrado. Si el proyecto obtiene el aval en la instancia general, se pasa al debate en particular, o sea, punto por punto cada artículo. Esto es alentado por los senadores que quieren introducir modificaciones. Si se aprueban la iniciativa deberá volver a Diputados.

Desde el Frente parala Victoria surgió un enfático reclamo, en el que se expresó inicialmente la “sorpresa” por el “inesperado cambio de postura”.

Pedido a Larraburu para que revise su voto negativo

Desde todo el arco político y social rionegrino se sumaron voces ayer para que la senadora Silvina García Larraburu modifique su posición de rechazo al proyecto de interrupción voluntaria del embarazo que se votará mañana en el Congreso. Desde el propio Frente para la Victoria surgió un enfático reclamo, en el que se expresó inicialmente la “sorpresa” por el “inesperado cambio de postura” y se invitó a la dirigente barilochense “a ser parte de la consagración de este derecho humano, básico y fundamental”. Entre las firmas de las “Mujeres del FpV” que acompañaron ese pedido aparecen la intendenta de Conesa, Alejandra Mas, las legisladoras Edith Garro, Carina Pita, María Ines Grandoso y Graciela Holtz, concejalas y unas 40 representantes más de toda la provincia. En tanto, desde el Movimiento Evita se pronunciaron y destacaron que “el peronismo representa una enorme cantidad heterogénea de mujeres que forman parte de esa masa crítica” que instaló el debate. Otro reclamo puntual lo hicieron las denominadas “Mujeres UNRN”, quienes a través de una carta le expresaron a la senadora la preocupación por las expresiones que hizo al momento de explicar cómo votaría este miércoles.

Miguel Pichetto | Senador PJ

Miguel Pichetto es el presidente del bloque del partido Justicialista en el Senado.

Vota: A favor.

Qué proyecto apoya: El aprobado en Diputados pero con cambios.

Frase: “Vamos a aceptar algunas reformas para tratar de consolidar el voto positivo y salvar la ley”.

S. García Larraburu | Senadora FpV

Silvina García Larraburu integra el bloque del Frente para la Victoria en la Cámara Alta del Congreso Nacional.

Vota: En contra.

Qué proyecto apoya: Ninguno.

Frase: “Esto tiene que ver con una voluntad liviana de distraer la atención de los temas de fondo porque de lo contrario lo hubiese llevado en su plataforma política”.

Magdalena Odarda | Senadora Rio-FP

María Magdalena Odarda integra el bloque Rio - Frente Progresista en el Senado.

Vota: A favor.

Proyecto que apoya: El que se aprobó en Diputados.

Frase: “Como Estado laico, la opción es clandestinidad y muerte de mujeres o salud pública para todas las mujeres argentinas”.

Guillermo Pereyra | Senador MPN

Guillermo Juan Pereyra integra el bloque del partido provincial (MPN) en la Cámara Alta del Congreso.

Vota: A favor.

Proyecto que apoya: El aprobado en Diputados pero con cambios.

Frase: “Si podemos unificar estos proyectos creemos que puede ser bueno”.

Lucila Crexell | Senadora MPN

Carmen Lucila Crexell es senadora también por el partido provincial (MPN) en el Senado nacional.

Vota: Abstención.

Proyecto que apoya: Presentó una iniciativa propia.

Frase: “Cuando manifesté mi posición aclaré que será la abstención si no encontramos una posición intermedia y razonable”.

Marcelo Fuentes | Senador FpV

Marcelo Jorge Fuentes es presidente del bloque del Frente para la Victoria en la Cámara Alta nacional.

Vota: A favor.

Proyecto que apoya: El que se aprobó en Diputados.

Frase: “Atender una demanda de la sociedad que se ha expresado masivamente través de los Colectivos de Mujeres”.