Fin de año con seis autos 0 km en el sorteo de Farmacias Global

Farmacias Global celebró su tradicional Sorteo de Fin de Año 2025. En 2024 fueron cinco autos, pero en esta ocasión quisieron regalar uno más: seis Toyotas Yaris en total. «Es una alegría terrible, todo el año comprando vitaminas. Cuánto anhelaba tener un auto», dijo emocionada detrás del teléfono Virginia Titos, la ganadora de Centenario. «Siempre es un gusto, es un placer poder a fin de año devolverle un poquito a todos nuestros clientes», remarcó Mauro Lanz, gerente de la cadena de farmacias.

Desde Puerto Madryn hasta Zapala, y con un epicentro vibrante en Neuquén Capital, el sorteo movilizó a miles de clientes que, con cada compra, soñaban con su 0 kilómetro. Un auto se destinó a Puerto Madryn, otro a la región de Añelo, Cutral Co y Zapala, un tercero a Centenario y Plottier, y los tres restantes se sortearon entre las 25 sucursales de Neuquén.

Los seis ganadores son:

María del Carmen Prado de Puerto Madryn.

de Puerto Madryn. Carmela Calfulen de Zapala

de Zapala Virginia Titos: ganadora del auto para Centenario y Plottier.

ganadora del auto para Centenario y Plottier. José María Salazar: ganador de un auto en Neuquén Capital, compró un desodorante AXE y atendió la llamada en vivo.

ganador de un auto en Neuquén Capital, compró un desodorante AXE y atendió la llamada en vivo. Kevin Varela de Neuquén Capital, cliente de la sucursal Combate San Lorenzo y Antártida Argentina.

de Neuquén Capital, cliente de la sucursal Combate San Lorenzo y Antártida Argentina. Justo Luna de Neuquén Capital.

Las historias detrás de los ganadores

La primera ganadora fue María del Carmen Prado, de Puerto Madryn. Poco después, siguió Carmela Calfulen, de Zapala.

Virginia Titos, fiel clienta de Centenario, se llevó el tercer premio. No atendió en vivo, pero luego el gerente de Farmacias Global, Mauro Lanz, se puso en contacto y Diario RÍO NEGRO pudo escucharla: «Cuánto necesitaba un auto». «Estaba muy emocionada. Se notaba que lo necesitaba y mucho. Siempre nos da este tipo de sorpresas y gratitud que lo saca gente que realmente lo necesita», enfatizó.

La historia que desbordó la transmisión fue la de José María Salazar, de Neuquén Capital. “¿Quién me habla?”, preguntó incrédulo al escuchar la noticia. Su emoción fue palpable: “¡No lo puedo creer!”. José María, quien el 27 de septiembre compró un desodorante AXE en la sucursal de la calle Sarmiento, se convirtió en el ganador de un 0KM. Contó que tiene siete hijos y que le venía muy bien un nuevo vehículo.

Kevin Varela, cliente de la sucursal Combate San Lorenzo y Antártida Argentina, también de Neuquén, sumó otra historia de sorpresa y agradecimiento. Con su llamada, se confirmó el quinto ganador de la tarde.

Justo Luna fue el último en recibir la feliz noticia de un 0 kilómetro. El hombre cierra el 2025 con su reciente jubilación y, ahora, con un auto Yaris.

El equipo de Farmacias Global celebró la entrega de seis autos 0 KM. (Foto: Oscar Livera).

Más allá del sorteo: el alma de una farmacia de barrio

Para Mauro Lanz, estos sorteos que cumplen su noveno año ininterrumpido (y se preparan para el décimo en 2026), son mucho más que una acción comercial. «Es un gusto, es la forma de agradecerles por elegirnos y acompañarnos durante todo el año», expresó.

El gerente destacó un patrón conmovedor: la mayoría de los autos terminan en manos de quienes realmente los necesitan. «Es muy emotivo», confesó, recordando incluso a la ganadora del año pasado que volvió a la sucursal a agradecer a los vendedores que recibieron su cupón.

«Buscamos no perder la esencia de lo que es una farmacia de barrio, amigable con la gente, con los clientes. Es uno de nuestros valores», concluyó Lanz, anticipando que en 2026 habrá al menos dos o tres sucursales más y, posiblemente, ¡más autos para sortear!

El sorteo de este viernes 26 de diciembre fue transmitido en vivo a través de las redes sociales de Farmacias Global y Canal 7 Neuquén. Contó con la fiscalización y supervisión del escribano Leonardo Catalá, titular del registro número 1 de Centenario, provincia de Neuquén, garantizando la total transparencia del proceso.